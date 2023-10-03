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بأسلوب ستالين.. روسيا تنشر كتائب العقاب في أوكرانيا

10/3/2023 11:21:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعادت روسيا، في حرب أوكرانيا استعمال أسلوب "كتائب العقاب" الذي استعمله الزعيم السوفيتي، جوزيف ستالين، إبان الحرب العالمية الثانية.
وتشمل "كتائب العقاب" مئات المقاتلين، الذين من بينهم أشخاص مدانون وجنود متمردون عصوا الأوامر أو شربوا الكحول أثناء الخدمة.
ويرسل هؤلاء إلى أكثر المناطق خطورة في جبهات القتال في حرب أوكرانيا، ويشاركون فيما يعرف بـ"فرق العاصفة z".
ونقلت المعلومات عن 13 مصدرا من بينهم 5 مقاتلين.
وكان ستالين، إبان الحرب العالمية الثانية، وتحديدا في عام 1942، يواجه تراجع الجيش الأحمر السوفيتي أمام قوات ألمانيا النازية، بضم الجنود المرعوبين أو أولئك الذين فروا من مواقعهم خوفا من قوات الزعيم النازي أدولف هتلر، إلى ما اصطلح عليه حينها بـ"كتائب العقاب".
ويعني مصطلح "كتائب العقاب" نشر الجنود في أكثر أماكن الجبهة خطورة، حيث تنعدم إلى حد كبير فرصة نجاتهم.
وقال أحد المقاتلين إن الكرملين في حرب أوكرانيا يعامل الجنود في هذه الكتائب باعتبارهم "مجرد لحم".
وأضاف المقاتل، أن قائده أمره بعدم تقديم العلاج للجرحى من مقاتلي هذه الكتائب.
وذكر مقاتل آخر أن ما يصل إلى 120 عنصرا من وحدته قتلوا أو أصيبوا قرب مدينة باخموت، حيث تحدم المعارك في يونيو الماضي.
ويشكل المدانون بارتكاب جرائم عماد هذه الكتائب، ولكن جرى ضم جنود نظاميين إليها عقابا لهم على ارتكاب أفعال مخلة بالخدمة العسكرية مثل شرب الكحول وتناول المخدرات وعصيان الأوامر، وفقا لما قال جنديان وشهود عيان.
وقال جندي من كتائب العقاب التي تحمل رقم الوحدة 40318: "إنه في حال أمسك القادة بأي جندي يشمون فيه رائحة الكحول أثناء تنفسه، يرسلونه فورا إلى فرق العاصفة (أي كتائب العقاب)".
الى ذلك، أعلنت أوكرانيا امس التصدي لهجمات جوية روسية وتدمير آليات عسكرية معادية في زاباروجيا (جنوبي البلاد)، في حين أكدت القوات الروسية أنها تصدت لـ7 هجمات على محاور القتال شرقي أوكرانيا.
وقال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط 29 مسيرة إيرانية الصنع وصاروخ كروز أطلقتها القوات الروسية من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.
وأضاف سلاح الجو أن من وصفتهم "بالمحتلين الروس" هاجموا أوكرانيا بـ31 مسيرة من طراز شاهد (إيرانية الصنع) وصاروخ كروز نوع "إسكندر-ك"، مضيفا أن دفاعاته أسقطت الصاروخ و29 من تلك المسيرات، من دون أن يشير إلى الخسائر التي ألحقتها المسيرتان الأخريان.
ويهاجم الجيش الروسي -الذي بدأ ما أسماها العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في شباط (فبراير) 2022- مناطق أوكرانية مختلفة كل ليلة تقريبا بمسيرات وصواريخ، وتعلن كييف عادة التصدي لمعظمها.
في سياق متصل، قالت القوات الخاصة الأوكرانية إنها تمكنت من تدمير 5 ناقلات جند مدرعة روسية، وشاحنتين، ومعدات ميدانية أخرى على جبهة القتال في زاباروجيا. ونشرت الوحدات الخاصة مقطع فيديو قالت إنه لاشتعال النيران في عدد من الآليات العسكرية الروسية وانفجارات ناجمة عن اشتعال الذخيرة الموجودة داخلها.
وأعلن الجيش الأوكراني أنه نفذ 11 غارة جوية على مواقع تابعة للجيش الروسي على جبهات القتال كافة، وقال -في بيان- إن الغارات استهدفت مواقع تجمع للقوات الروسية ومجمع صواريخ مضادة للطائرات.
كما أعلن أن قواته خاضت 35 اشتباكا مع القوات الروسية، وأكد أن تلك القوات تواصل هجومها المضاد باتجاه مدينة ميليتوبول على جبهة زاباروجيا (جنوبا) وباتجاه باخموت (شرقي البلاد).
ونشر الجيش الأوكراني أمس أيضا مقطع فيديو يظهر إطلاق صواريخ هيمارس الأميركية باتجاه منصة مدفعية روسية وتدميرها، ولم يشر الجيش إلى مكان أو زمان الإطلاق أو الجهة التي استهدفت منصة المدفعية.
وكان مسؤولون سياسيون وعسكريون في أوكرانيا أشادوا بدور منظومة هيمارس في توجيه ضربات دقيقة للصفوف الخلفية للقوات الروسية، في أكثر من موقع، وطالبوا بأن تعجل الإدارة الأميركية بتزويدهم بصواريخ "أتاكمس" متوسطة المدى.
على الجانب الآخر، أعلن المتحدث باسم ما تسمى "مجموعة المركز" القتالية الروسية ألكسندر سافتشوك اليوم الثلاثاء أن وحدات المجموعة القتالية صدت 7 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء العمليات الخاصة "آزوف" في اتجاه كراسني ليمان بمنطقة لوغانسك (شرقي أوكرانيا)، وأنها كبدت القوات الأوكرانية مقتل أكثر من 60 جنديا.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن سافتشوك قوله إنه تم تدمير مركبة قتالية مدرعة وشاحنة صغيرة خلال التصدي للهجوم الأوكراني، كما نفذت مجموعة طيران تكتيكية روسية هجمات على مركزين للقيادة والمراقبة "للعدو" في دونيتسك، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيرة في لوغانسك المجاورة.
وخلال أشهر الحرب الماضية، تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا إصدار بيانات بصد هجمات الطرف الآخر وشن هجمات مضادة، ويورد كل منهما إحصاءات يومية بشأن خسائر الخصم، إلا أنه يتعذر التحقق من تلك البيانات من مصدر مستقل.-(وكالات)

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