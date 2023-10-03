Wednesday, 04 October 2023 08:27 GMT

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في أليس في بلاد العجائب‏

10/3/2023 11:21:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة






توماس جي. فايس* - (كونسورتيوم نيوز) 2023/9/28
من الحماقة مناقشة إصلاح الأمم المتحدة مع تجاهل الحقائق الوحشية للسياسة المعاصرة. بدلاً من ذلك، يجب أن نعكف على تعزيز المزايا النسبية للأمم المتحدة. ومن الناحية العملية، ينطوي ذلك على القيام بعمل إنساني أفضل وتعزيز الأفكار المحيطة بالقواعد والمبادئ والمعايير العالمية. وعلى وجه التحديد، ماذا عن توحيد ومركزة "النظام" العالمي الممتد؟‏
* * *
‏ضج الجانب الشرقي من مانهاتن، الأسبوع الماضي، بتشابك الزحام المروري المزمجر المعتاد وبالنشاز غير الدبلوماسي بالضبط الذي ميز الأحاديث عن الأمم المتحدة. وشمل الضجيج مناشدات غير مدروسة لإحداث تغيير في بنية مجلس الأمن، ممزوجة غالبًا بدعوات إلى صياغة ميثاق جديد للهيئة الدولية. ولكن، مع السياسة السامة السائدة حاليًا، لن يشكل إصلاح الهيئة بداية.‏
يمكن قراءة المحادثات حول في "فيرست أفنيو"، مثل غيرها من أحاديث هذا الربيع وتلك المقرر إجراؤها في العامين 2024 و2025، باعتبارها جهودا طموحة لمتابعة تقارير الأمين العام للأمم المتحدة للعام 2021 ومجلسه الاستشاري رفيع المستوى لتعددية الأطراف الفعالة، إضافة إلى تقارير المجتمع المدني، كأداة تحليلية لـ"قمة أهداف التنمية المستدامة" التي عُقدت قبل أسبوع من كتابة هذه السطور، ‏‏و"قمة المستقبل" التي سيلتئم شملها في‏‏ العام المقبل، ‏‏و"القمة الاجتماعية العالمية" المقرر عقدها‏‏ في العام 2025. ومع ذلك، سُمع حتى المصفقون والمهللون للأمم المتحدة وهم يهتفون بعبارة "الموت عند القمة".‏
يوفر عدم كفاية الحلول المناسبة للمشاكل العالمية الحالية ‏الخلفية الملائمة للدفاع الصاخب عن قضية إصلاح الأمم المتحدة. ما الذي يمكن أن يكون أكثر وضوحا من هذا العوز؟‏ والواضح بالقدر نفسه هو المناخ السياسي السيئ الذي يظلل التعاون الدولي، مع وجود انقسامات عميقة وانعدام كبير للثقة، وهو بالتأكيد أسوأ وضع رأيته في حياتي. وقد دخلَت أكبر حرب تشهدها أوروبا منذ عقود الآن شهرها التاسع عشر المدمر.‏
في العام 1945، كان هناك إجماع حول نطاق المنظمة العالمية وأولوياتها. واليوم، لا يوجد اتفاق. وتَتْبع التغييرات التي أُدخلت على "ميثاق الأمم المتحدة" توافق الآراء ولا تسبقه. ويتجاهل المتفائلون الذين يتوقعون حدوث تغييرات كبرى الواقع السياسي المستقطب الذي يعرض نفسه في كل مكان: التنافس المتزايد بين القوى الكبرى؛ والخلافات المتصاعدة داخل الهيئات العبر-حكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة؛ والتراجع بشأن الالتزامات المعيارية والقانونية الرئيسية.‏
دعونا نسرد بعض التجليات الأخيرة لردود الفعل المرتبكة والمربكة التي تنجم عن ذلك: الانقلابات في النيجر والجابون هذا الصيف؛ الانفجار العنيف للأحداث في السودان هذا الربيع؛ الانهيار الكامل لاستقرار منطقة الساحل الأفريقي في الوقت الحالي؛ وتوسيع عضوية (بريكس) و"مجموعة العشرين"، وعدم حضور أربعة من الأعضاء الخمسة الدائمين في الأمم المتحدة في الدورة السنوية للجمعية العامة (حضر الرئيس الأميركي جو بايدن من واشنطن العاصمة). ودعونا لا ننسى أيضا الاستجابات المتفرقة لانعدام المساواة الاقتصادية، وتغير المناخ، وأهداف المساواة بين الجنسين، والوباء.‏
لكي أضع قضيتي في حجمها المناسب، ينبغي إيضاح أن الوقت الحالي ليس مثاليًا لإعلان "ميثاق" ثان للأمم المتحدة. وسيكون تعديل يوافق عليه ثلثا الأعضاء وبرلماناتهم أضعف من التعديل الحالي فحسب. هل سنتمنى حقا أن يقود الحشد المتنامي من القادة الاستبداديين الطريق؟‏
‏‏أجد نفسي في حيرة من أمري بشأن موضوعين يبدو أنهما لا يذهبان إلى أي مكان بشكل روتيني، ولكنهما دائما حاضران: إصلاح مجلس الأمن، والمادة 109 من "الميثاق". ويشكل هذان الموضوعان مسألة إيمان بالنسبة للكثيرين، ويبقيان كليّي الحضور في كل زمان ومكان، خاصة قبل الذكريات السنوية الخمس الكبرى. في العام 2003 قال الأمين العام كوفي عنان للجمعية العامة: "لقد وصلنا إلى مفترق طرق". في الفترة التي سبقت الذكرى الـ60 لإنشاء المنظمة، كان يأمل في إبرام صفقة كبرى، "لحظة سان فرانسيسكو" (1) أخرى، والتي لا يبدو أنها أقرب اليوم مما كانت عليه قبل عقدين من الزمن.‏
‏في ذلك العام، نشرت ‏‏صحيفة "واشنطن كوارترلي"‏‏ مقالاً لي بعنوان "‏‏وهم إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة‏‏"، والذي طلب مني زملائي تحديثه بشكل دوري. وقد رفضت ذلك لأن التغيير الرئيسي سيكون في العنوان فقط -من "وهم" إلى "سراب إصلاح مجلس الأمن". ثمة نحو 95 في المائة من الطاقة الدبلوماسية يجري هدره على هذه المتاعب المشوشة.‏
لعل الأمر الأقل إثارة للدهشة هو الإغاظة التي مارسها بايدن هذا ‏‏العام في الجمعية العامة للأمم‏‏ المتحدة؛ حيث كرر، كما كان قد فعل في العام 2022، قوله "إن الولايات المتحدة ستدعم توسيع مجلس الأمن"، بينما يعرف تمام المعرفة أن هذا لن يحدث أبدا.‏
‏يتفق الجميع على أن العالم قد تغير منذ العام 1945، على الرغم من عدم وجود الكثير من الأشياء الأخرى التي تحظى بمثل هذا الإجماع. لكن جميع المقترحات -بما في ذلك محاولة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ‏‏القضاء على العضوية الدائمة لروسيا وحقها في النقض‏‏- ليست مستحيلة فحسب، بل وتثير أيضا العديد من المشاكل بقدر ما تحلها.
بوسعنا أن نعول على المزيد من الأمل في ذلك النوع من التغييرات التي تزيد أحيانا من سلطة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ظلت راكدة لفترة أطول مما ينبغي، وتلك الجغرافيا السياسية البارعة. أي أن هناك مجالاً لاستكشاف تغييرات غير متعلقة بـ"الميثاق".‏
‏‏كنا قد اختلفنا أنا وصديقي الراحل، ‏‏إد لاك،‏‏ في بعض الأحيان. أما عندما يتعلق الأمر بإصلاح الأمم المتحدة، فقد أعربنا كلانا عن الحسرة لأن المؤيدين للإصلاح مفتونون بـ"العملية"، لكنهم يتجاهلون "الناتج". وإذا تم تحسين العملية فقط، كما يقول المنطق، فإن المنتج سيتحسن أيضا. لكنّ الأمر ليس كذلك بالضرورة. وعلاوة على ذلك، تقضي المشاحنات والشلل المستمران على مساحة استكشاف الحلول العملية. وسيكون من شأن إضافة أعضاء دائمين ومنتخبين جدد إلى مجلس الأمن والعبث بحق النقض أن يحسن الشرعية. ولكن هل ستكون جمعية عامة مصغرة أكثر فائدة؟ بل ألن ينتج عن ذلك عدد أقل من القرارات؟‏
لم يمكِّن البكاء والضغط على الأسنان الدبلوماسية على مدى عقود عدة -ولن يمكِّنا- من إجراء تعديلات جديدة على الـ"ميثاق"، لكن ذلك أسهم في تهيئة بيئة متساهلة أوجدت تعديلات براغماتية، مثل الاستخدام المنتظم لـ"صيغة آريا" (2) وإحراج مستخدمي حق النقض من خلال ‏‏مبادرة ليختنشتاين‏‏.‏
‏كما أدت مرونة الدول الأعضاء إلى إحداث تعديلات وتوسيع لنظام الأمم المتحدة. ولو جاء أي من المؤسسين من العام 1945 إلى مدينة نيويورك الآن، فإنه لن يتعرف على المنظمة التي أنشأها. ولذلك، أرحِب باستكشاف جميع الأفكار التي تستغل هذه البيئة المتساهلة، لكنها تتجنب أي أفكار بشأن تعديل "الميثاق".‏
هل سيؤدي انعدام القدرة على المضي قدما في إجراء إصلاحات دراماتيكية في مجلس الأمن أو تفعيل المادة 109 من "الميثاق" (3) إلى تقويض مصداقية الأمم المتحدة؟ لا، أو على الأقل ليس أكثر مما كان عليه الحال في الماضي.‏
‏صيانة‏
‏بالعودة إلى فكرتي الافتتاحية، من الحماقة مناقشة إصلاح الأمم المتحدة مع تجاهل الحقائق الوحشية للسياسية المعاصرة. بدلاً من ذلك، يجب أن نعكف على تعزيز المزايا النسبية للأمم المتحدة. ومن الناحية العملية، ينطوي ذلك على القيام بعمل إنساني أفضل وتعزيز الأفكار المحيطة بالقواعد والمبادئ والمعايير العالمية. وعلى وجه التحديد، ماذا عن توحيد ومركزة "النظام" الممتد؟‏
لقد أضافت الدول الأعضاء الكثير إلى البيروقراطية، ولكنها نادرا ما تطرح أو تغلق الكيانات، (على الرغم من أنه يتم الآن إغلاق بعثتين كبيرتين لحفظ السلام بشكل أسرع مما يمكن للمسؤولين إدارته).‏
‏يجب أن تكون الأولوية القصوى للأمم المتحدة هي تعزيز الأسس المتداعية لنظام الأمم المتحدة، وليس التكهن بشأن الأساس الذي نتمنى أنه كان لدينا. لن تحل قمم الأعوام 2023 و2024 و2025 المشاكل الجيوسياسية الأكبر. وعلى الرغم من أن ذلك قد يكون غير مثير، ألن يكون من الأكثر منطقية تبادل الأفكار حول أسوأ السيناريوهات بدلاً من مناقشة أفضل السيناريوهات؟ ماذا عن وضع خطط طوارئ صارمة لما يجب أن يبقى في النظام، أو حتى يتم توسيعه، وكذلك ما يجب إلغاؤه أو توحيده في حال أصبحت لدى المنظمة موارد أقل بنسبة 10 إلى 25 في المائة؟ سيكون من شأن هذا أن يشحذ الأقلام.‏
لست مستعدا بعد للاستسلام بشأن الأمم المتحدة. ومع ذلك، بدلاً من وضع قوائم للأمنيات، ينبغي أن نحدد المزايا النسبية للأمم المتحدة، وأن نبني على ما نجح فيها. وإلا، إلى متى ستبقى الأمم المتحدة واقفة في خليج السلاحف؟‏
‏بالنسبة لأولئك الذين يحكمون عليّ بشكل مفرط في الدرامية والرؤيوية، أود أن أذكر أن عصبة الأمم استمرت في شكل رديف من العام 1939 إلى نيسان (أبريل) 1946. هل تبدو هذه في الواقع صورة وثيقة الصلة بالأمم المتحدة اليوم؟ من الصعب ألا ترن في أذنيّ كلمات اللورد روبرت سيسيل في الجلسة الأخيرة: "ماتت العصبة، عاشت الأمم المتحدة".‏

‏*توماس جي. فايس‏‏ Thomas G. Weiss: أستاذ رئاسي للعلوم السياسية في مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك؛ وزميل متميز في مجلس شيكاغو للشؤون العالمية؛ وباحث بارز عالميا في جامعة كيونغ هي الكورية. تشمل كتبه الأخيرة "‏‏الأمم المتحدة الثالثة"،‏‏ مع تاتيانا كارايانيس.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: UN Reform? Think 'Alice in Wonderland' على موقع Pass Blue
هوامش المترجم:
(1) اجتمع مندوبو خمسين دولة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأميركية، بين 25 نيسان (أبريل) و26 حزيران (يونيو) 1945 في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمنظمات الدولية. وبالعمل على مقترحات دمبارتون أوكس، واتفاقية يالطا، والتعديلات التي اقترحتها مختلف الحكومات، وافق المؤتمر على إقرار "ميثاق الأمم المتحدة" و"النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية" الجديدة.
(2) ‏اجتماع "‏‏صيغة آريا" The Arria formula، هو اجتماع‏‏ غير رسمي لأعضاء مجلس الأمن ‏‏التابع للأمم المتحدة‏‏. و‏على الرغم من أن صيغة آريا مستمدة من الاجتماعات الرسمية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلا أنها تميز نفسها عن اجتماعات مجلس الأمن النموذجية للأمم المتحدة بطبيعتها غير الرسمية، مما يسمح لاجتماعات "صيغة آريا" بعدم تحمل أي التزامات لتلبية المتطلبات الرسمية لاجتماعات مجلس ‏‏الأمن‏‏ النموذجية. وهذا يعني أنه في حين أن الاجتماعات المنتظمة لمجلس الأمن تتطلب حضور جميع أعضاء المجلس الـ15، واتباع هيكل رسمي، وعدم الاستماع إلى شهادات من غير الأعضاء أو الأفراد أو المنظمات غير الحكومية، فإن اجتماعات "صيغة آريا" تسمح للأفراد والمنظمات والجهات الفاعلة غير الحكومية والوفود العليا (من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير الممثلة في مجلس الأمن) بالدخول في حوار مباشر مع أعضاء مجلس الأمن في إطار شرعي وسري. ‏ويرأس اجتماعات "صيغة آريا" عضو من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يعمل كميسر للمناقشة، بدلاً من رئيس مجلس الأمن.
(3) تنص المادة 109 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه "يجوز عقد مؤتمر عام من أعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في هذا الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن، ويكون لكل عضو في الأمم المتحدة صوت واحد في المؤتمر".

MENAFN03102023000072011014ID1107183975

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث