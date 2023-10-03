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داعش - ولاية خراسان يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

10/3/2023 11:21:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هارون ي. زيلين* - 11 أيلول (سبتمبر) 2023
على مدى العقود الثلاثة الماضية، سعت التنظيمات الجهادية المتعاقبة إلى تنفيذ عمليات خارجية تتعدى ساحات قتالها المحلية، وغالباً من ملاذات آمنة في الخارج. وتشمل القائمة الطويلة جهات فاعلة مثل "الجماعة الإسلامية المسلحة" الجزائرية (عندما اختطفت رحلة "الخطوط الجوية الفرنسية رقم 8969" في العام 1994)، وتنظيم "القاعدة"، (أشهرها هجمات 11 أيلول "سبتمبر"، ولكن أيضاً من خلال مؤامرات الفروع المحلية لتنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، و"حركة الشباب"، وتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي")، وتنظيم "داعش" (على سبيل المثال، في سورية وليبيا).
واليوم، تبنى "تنظيم داعش- ولاية خراسان" الاستراتيجية ذاتها في أفغانستان. ولكن، على عكس العديد من الجماعات السابقة التي اعتمدت على ملاذات آمنة مستقرة لكسب المزيد من الوقت والمساحة للتخطيط والتدريب، أصبح "تنظيم داعش- ولاية خراسان" فعلياً أضعف في أفغانستان خلال العام الثاني من حكم "طالبان" -لكن من المفارقات أنه قام بتوسيع قدرته في العمليات الخارجية. وفي الذكرى السنوية لهجمات 11 أيلول (سبتمبر)، يبدو الوضع تذكيراً صارخاً بأن أفغانستان تحت حكم "طالبان" هي قوة موجهة رئيسية للعمليات الجهادية في الخارج.
تدهور "داعش - ولاية خراسان" داخل أفغانستان
بعد فترة وجيزة من استيلاء حكومة "طالبان" الحالية على السلطة، أنشأت ذراعها للأمن الداخلي -"المديرية العامة للاستخبارات"- في تشرين الأول (أكتوبر) 2021. لكن الوكالة لم تبدأ بالإبلاغ عن اعتقالات لأعضاء "داعش- ولاية خراسان" حتى تموز (يوليو) 2022. وتنبع هذه الفجوة جزئياً من رغبة "طالبان" في ترسيخ شرعيتها من خلال التعتيم على الواقع، وإقناع المجتمع الدولي بأن البلاد كانت خالية من التهديدات الإرهابية عند استيلائها على السلطة -وهو الهدف الذي سعت إليه "طالبان" من خلال نشر معلومات مضللة قوية.
على سبيل المثال، بعد أن أصدرت "القيادة المركزية الأميركية" تقريراً في آذار (مارس) 2022 يشير إلى أن "تنظيم داعش- ولاية خراسان" قد توسع في ظل حكم "طالبان"، نشرت "المديرية العامة للاستخبارات" تغريدة وصفت الخبر بأنه "دعاية استخباراتية". وواصلت تغريدة لاحقة هذا الوصف: "الخوارج (في إشارة إلى "داعش- ولاية خراسان") كانوا مشروعاً استخباراتياً للمحتلين (أي قوات التحالف)، واختفى تماماً بعد انتهاء الاحتلال وحالياً ليس له أي وجود مادي في أي جزء من البلاد". ومع ذلك، كان هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة، وسيتعين على "طالبان" قريباً التعامل مع واقع "داعش- ولاية خراسان" في أفغانستان. فمنذ أن تم الإبلاغ عن أول اعتقال لأعضاء في التنظيم من قبل "المديرية العامة للاستخبارات" في تموز (يوليو) 2022، نفذت "طالبان" 36 غارة لمكافحة الإرهاب ضد التنظيم.
خلال هذه الفترة، انخفضت هجمات "داعش- ولاية خراسان" داخل أفغانستان بشكل ملحوظ، استناداً إلى الادعاءات الرسمية التي أعلنها "داعش" عن مسؤوليته. وفي الفترة 2022-2023، انخفضت الهجمات أكثر مما كانت عليه في الفترة 2019-2020، عندما اتخذ التحالف بقيادة الولايات المتحدة وقوات الأمن الأفغانية إجراءات منسقة ضده، وقبل أن يتولى زعيم التنظيم الحالي، شهاب المهاجر، زمام الأمور:
. آب (أغسطس) 2018 - 2019: 400 هجوم
. آب (أغسطس) 2019 - 2020: 157 هجوم
. آب (أغسطس) 2020 - 2021: 275 هجوم
. آب (أغسطس) 2021 - 2022: 314 هجوم
. آب (أغسطس) 2022 - 2023: 69 هجوم
ربما ينبع هذا التراجع بالكامل من الحملة التي تشنها "طالبان" لقمع القدرات الهجومية المحلية لـ"داعش- ولاية خراسان"، وفي المقابل -أو إضافة إلى ذلك- قد يعكس قراراً متعمداً اتخذه التنظيم بتغيير أنماط هجومه. وقد تضمن العدد الصادر في 28 آب (أغسطس) من مجلة التنظيم باللغة البشتونية "خراسان غاغ" (صوت خراسان) مقالاً يزعم أن هذا التراجع يعود إلى "سياسة الصمت الاستراتيجي" التي ينتهجها شهاب المهاجر. وعلى الرغم من صعوبة التحقق من مثل هذه الادعاءات، إلا أن الوثائق الداخلية التي تم تسريبها في ربيع وخريف العام 2020 أظهرت أن تنظيم "داعش" الأم لم يبلغ عمداً عن ادعاءاته بالمسؤولية عن الهجمات في بعض أنحاء سورية، سواء لأغراض استراتيجية (على سبيل المثال، زرع الفتنة بين الأعداء) أو لأسباب عملية (على سبيل المثال، عدم توفر إمكانية الوصول إلى الإنترنت لنشر المزاعم). ويحدث شيء مماثل بشكل معقول مع "داعش- ولاية خراسان" في أفغانستان، على الرغم من أن إثبات ذلك يتطلب المزيد من الوقت والبيانات.
لقد اتبع "داعش- ولاية خراسان" استراتيجية ذات شقين في تحوله من التركيز المحلي/ الإقليمي إلى وضعية أكثر عالمية. الشق الأول هو شن حملة دعائية مستمرة. بخلاف فروع "داعش" الأخرى، طور "داعش- ولاية خراسان" بنية إعلامية مستقلة من خلال مؤسسة "العظيم" الإعلامية التابعة له، والتي تنتج محتوى باللغات العربية والإنجليزية والفارسية والبشتو والطاجيكية والأردية والأوزبكية. وقد استهدف هذا المحتوى، إلى جانب "طالبان"، مجموعة واسعة من الأهداف الأجنبية، من الدول المجاورة (الهند وإيران وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان) إلى الدول ذات الوزن الثقيل في الشرق الأوسط (إسرائيل والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة) إلى الأعداء من القوى العظمى في أماكن أبعد (الصين وأوروبا وروسيا والولايات المتحدة).
أما الشق الثاني فيقوم على التخطيط للهجمات وتنفيذها في الخارج، سواء أكانت موجهة أو منظمة أو مستوحاة. وعلى الرغم من أن حركة "طالبان" ادعت مراراً وتكراراً أن أفغانستان لن تُستخدم كقاعدة لمثل هذه المؤامرات، إلا أن البيانات التي جمعها "مشروع الخريطة التفاعلية للأنشطة العالمية المختارة" لتنظيم "داعش" التابع لـ"معهد واشنطن" تشير إلى أن معدل الحوادث ارتفع منذ استيلاء الحركة على السلطة.
على سبيل المثال، تواصل عناصر "داعش- ولاية خراسان" تنفيذ هجمات داخل باكستان، وقد سبق أن شنت هجمات صاروخية عبر الحدود ضد طاجيكستان وأوزبكستان. كما هاجم التنظيم أيضاً أهدافاً في جزر المالديف (شباط/ فبراير، ونيسان/ أبريل 2020) ومدينة شيراز في إيران (تشرين الأول/ أكتوبر 2022 وآب/ أغسطس 2023؛ ولم يعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الثاني، لكن إيران أعلنت أن "تنظيم داعش- ولاية خراسان" هو المتهم الرئيسي). وإضافة إلى ذلك، تم التصدي لما لا يقل عن خمسة عشر مخططاً آخر لـ"تنظيم داعش- ولاية خراسان" من قبل سلطات إنفاذ القانون في الهند (3) وإيران (4) وألمانيا (3) وجزر المالديف (1) وقطر (1) وتركيا (3). وقد برزت أربع من هذه المؤامرات قبل استيلاء "طالبان" على السلطة، لكن المؤامرات الإحدى عشرة الأخرى تكشفت في ظل مراقبتها: خمس في العام 2022 وست حتى الآن في العام 2023. وتشير هذه النتائج إلى أن جهود "مكافحة الإرهاب" المزعومة من قبل "طالبان" تقتصر على احتياجاتها الأمنية المباشرة وليس احتياجات الدول الأخرى -وهو النهج الذي يتعارض بشكل مباشر مع هدف الحكومة المعلن المتمثل في الحصول على الدعم الدولي والاعتراف الرسمي.
إضافة إلى التخطيط للهجمات، اعتقلت السلطات في بلدان مختلفة أيضاً أعضاء من "داعش- ولاية خراسان" وأنصاره بتهمة تجنيد الأعضاء وجمع الأموال في بضع مناسبات منذ العام 2020، بما في ذلك بريطانيا (2) والهند (3) وتركيا (1) وباكستان (1) والولايات المتحدة (2). وفي تموز (يوليو) 2023، صنفت وزارة الخزانة الأميركية ثلاثة عشر شخصاً في جزر المالديف على قائمة الإرهاب لنشاطهم المتعلق بـ"داعش- ولاية خراسان"، بمن فيهم زعيم الفرع المحلي، عبد الله شريف، وممثله في أفغانستان، علي شافيو.
يتمثل أحد أبرز الجوانب الملفتة في شبكات العمليات الخارجية لـ"داعش- ولاية خراسان" في ضلوع مواطنين طاجيكيين في العديد من مؤامرات الهجمات ومخططات التمويل وجهود التجنيد، وتحديداً في ألمانيا وإيران وتركيا. ومع ذلك، لم تكشف طاجيكستان علناً عن أي أنشطة من هذا القبيل على أراضيها. ويذكّر هذا الوضع بالشبكة الجهادية في تونس قبل الثورة التي شهدتها البلاد في العام 2011، والتي تضمنت قدراً ضئيلاً نسبياً من النشاط الجهادي محلياً، ولكن على تعبئة كبيرة في الخارج -وهو اكتشاف لم يصبح واضحاً تماماً إلى أن أنشأ التونسيون نظاماً سياسياً مفتوحاً.
التداعيات السياسية
إن التهديد العالمي الذي تشكله قاعدة "تنظيم داعش- ولاية خراسان" في أفغانستان هو تهديد حقيقي، سواء على شكل هجمات مباشرة، أو جهود لتوجيه الأفراد عبر الإنترنت، أو محاولات لإلهامهم عن طريق المواد الدعائية. ولو لم تحبط السلطات الكثير من المؤامرات المشار إليها أعلاه، لكان المجتمع الدولي سيمارس على الأرجح المزيد من الضغوط على حركة "طالبان" على خلفية سماحها على ما يبدو لـ"داعش- ولاية خراسان" بتنفيذ عمليات إرهابية واسعة النطاق من أراضيها. وخلافاً لما حدث في العام 2001، عندما كانت "طالبان" متحالفة مع الجهة الفاعلة الجهادية الإشكالية المعنية (تنظيم القاعدة)، من الواضح أن "طالبان" تعتبر اليوم "داعش- ولاية خراسان" عدواً لها. ومع ذلك، من الصعب أخذ المزاعم الأمنية للحكومة على محمل الجد عندما تصر على أن الدول الأجنبية لا تواجه أي تهديدات من جانب أفغانستان. وعلى الرغم من قمعها لهجمات التنظيم في الداخل، فقد تزايدت المؤامرات الإرهابية في الخارج بشكل يمكن التحقق منه في العامين اللذين أعقبا استيلاء "طالبان" على السلطة، مما يشير إلى أن الحكومة إما غير قادرة على احتواء هذه العمليات أو غير راغبة في ذلك. ولن يؤدي هذا الوضع إلا إلى تقويض فرصها في اكتساب الشرعية على الساحة العالمية.
يضع هذا الوضع واشنطن أيضاً في موقف صعب. فقد استهدفت العديد من مؤامرات "داعش- ولاية خراسان" شركاء مقربين من الولايات المتحدة، مثل ألمانيا والهند وقطر وتركيا، إلا أن السلطات الأميركية لم تعد تمتلك الشبكات الاستخباراتية ذاتها التي كانت لديها قبل الانسحاب من أفغانستان. لذلك، على واشنطن أن تدرس إمكانية استئناف النهج الذي اتبعته عند استهداف زعيم تنظيم "القاعدة"، أيمن الظواهري، في تموز (يوليو) 2022، أي التركيز على ضربات الطائرات من دون طيار ضد عناصر "تنظيم داعش- ولاية خراسان" المشاركين في تخطيط العمليات الخارجية. بالاقتران مع النهج الحالي لإنفاذ القانون القائم على الاستخبارات، يمكن أن تساعد هذه الاستراتيجية على الحد من قدرة التنظيم على شن هجمات ناجحة في الخارج، تماماً كما أدت الجهود الأميركية إلى تقليص قدرة الجماعات الجهادية الأخرى على شن عمليات خارجية على مدى العقدين الماضيين.

*هارون ي. زيلين: "زميل ريتشارد بورو" في المعهد ومؤسس موقع "Jihadology".

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