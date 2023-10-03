(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقل الى رحمة الله تعالى
فقيد ال ابوطربوش
خالد محمود حسن ابوطربوش
( ابو وليد )
وسيتم تشييع جثمانه اليوم الاربعاء الموافق 4-10-2023 بعد صلاة الظهر من مسجد الغرباء في المقابلين الى مقبرة سحاب
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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