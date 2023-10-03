(MENAFN
- Alghad Newspaper)
من آمن بي وان مات فسيحيا
انتقلت الى الأمجاد السماوية
فقيدة ال نعوم وال غاوي
الفاضلة كلير عودة بندلي غاوي
( ام مروان )
ارملة المرحوم نعيم ميخائيل نعوم
ووالدة كل من الدكتور مروان زوجته رانية سوداح ومجاد وروان زوجة الياس حوش
وشقيقة سالم ونبيل وكل من المرحومين ماري والياس ونهيل وليندا وابراهيم
وجدة كل من بنايوت وندين وفارس حوش وجاد وزيد نعوم
التي وافتها المنية يوم الثلاثاء الموافق 3-10-2023 عن عمر يناهز 88 عاما
وسيتم تشييع جثمانها اليوم الاربعاء الموافق 4-10-2023 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر من كنيسة المقبرة ام الحيران الى مقبرة ام الحيران
وسيقام جناز الثالث والتاسع والاربعين عن راحة نفس المرحومة يوم الجمعة الموافق 6-10-2023 في تمام الساعة الواحد بعد الظهر في كنيسة دخول السيد الى الهيكل للروم الارثوذكس - الصويفية
تقبل التعازي للرجال والنساء لمدة ثلاثة ايام في قاعة الكنيسة بعد الدفن مباشرة وحتى الساعة التاسعة مساء
ويوم الخميس من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة التاسعة مساء ويوم الجمعة بعد صلاة الجناز مباشرة وحتى الساعة التاسعة مساء
للتعازي عبر البريد الالكتروني
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
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