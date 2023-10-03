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بريكس إلى بريكس بلس

10/3/2023 11:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)









بدأت بدول بريك ومن ثم بريكس ومن المنتظر أن تصبح بريكس بلس أخيراً؛ إذ في العام 2009 قررت مجموعة دول بريك كل من: البرازيل وروسيا والهند والصين أن تشكل تجمعاً لبحث كل ما يتعلق بالأمور الاقتصادية التي تهم المجموعة، ومن ثم انضمت لهم جنوب أفريقيا في العام 2010 فأصبحت تُسمى مجموعة بريكس وهي اختصار الأحرف الأولى من الدول المشاركة بالتجمع).
اليوم وبعد الاجتماع الأخير الذي جرى لهذه المجموعة أواخر آب الماضي تم الإعلان عن قبول عضوية (6) دول هي: الأرجنتين والسعودية وإيران والإمارات ومصر وأثيوبيا، بحيث يصبح اسم هذا التجمع بريكس بلس ويضم (11) دولة، ويهدف إلى التنسيق الاقتصادي بين تلك الدول خصوصاً بما يتعلق بالمشاريع الاقتصادية المشتركة أو المشاريع الإقليمية التي تشارك بها الدول المنضمة لهذه المجموعة.
إن انضمام الدول الستة في التكتل قد استند إلى عدة معايير منها: المعيار الجيوستراتيجي بالإضافة للمعياريْن الأمني والاقتصادي، واليوم يظهر لنا جلياً رغبة خروج بعض الدول من عباءة الهيمنة العالمية لبعض من الدول الأخرى سواءً سياسياً أو اقتصادياً، بالمقابل هناك عدة دول يتجاوز عددها (17) دولة تقدمت بطلبات انضمام لهذا التكتل ما يعني أن تغيرا في المستقبل القريب سيطرأ على النظام العالمي اقتصادياً وسياسياً في حال نجح هذا التكتل رغم احتمالية مواجهته مصاعب عديدة تتعلق باختلاف مواقف الدول المنضمة إليه في بعض القضايا السياسية العالمية، إضافة إلى تضارب مصالحها في بعض القضايا والعلاقات والتنسيق السياسي.
إن هذا التكتل يحاول أن يكون بديلاً لهيمنة النظام العالمي الاقتصادي المتواجد حالياً بالإضافة إلى الوحدة القطبية العالمية الاقتصادية بهيمنة الولايات المتحدة الأميركية، حيث إن النظام العالمي الحالي لا يلبي طموحات الدول المنضمة لهذا التكتل من ناحية الدعم المالي وتحسين بيئة الاستثمار والتحسين الاقتصادي فيها، إذ أدت هيمنة صندوق النقد وغيره من الجهات إلى تراجع اقتصاديات هذه الدول التي ترغب بالخروج من عباءة الإملاءات الخارجية الاقتصادية.
وهنا يرى المتابع للمشهد أنه حال نجاح هذا التكتل وتخطيه صعوبات استمراريته ونجاحه فإن ذلك سينعكس على القضايا السياسية الدولية في الوقت ذاته، لأن دولاً عدة اليوم لديها تحفظات على السياسة الدولية المسيطر عليها من قبل (5) دول (فيتو) تتحكم في الأمن والسلم الدولييْن؛ فدول مثل البرازيل وتركيا والهند مثلاً تقدمت في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية وحتى الجيوسياسية من الممكن مستقبلاً أن نشهد معها نظاماً عالمياً جديداً يتغير فيه اللاعبون الدوليون المؤثرون في لعبة الأمم.

MENAFN03102023000072011014ID1107183967

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