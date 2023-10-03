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ارتفاع حالات تسمم طالبات مدرسة الكريمة

10/3/2023 11:19:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف






الأغوار الشمالية- ارتفع عدد الطالبات اللواتي تعرضن يوم أمس الاثنين لحالة تسمم إثر استنشاقهن مواد كيماوية داخل الحرم المدرسي في منطقة الكريمة بلواء الغور الشمالي.

وقال مصدر من مستشفى عبيدة الحكومي إنه وصل إلى طوارئ المستشفى 30 طالبة من مدرسة الكريمة الثانوية تعرضن لضيق في التنفس.

وأضاف المصدر أنه بعد عمل الفحوصات الطبية تبين أن الطالبات استنشقن مادة معقمة تستخدم لتعقيم البيوت البلاستيكية.

ووصف جميع الحالات بالممتازة، مشيرا إلى خروج 10 طالبات بعد تلقيهم العلاج، لكن ما زالت 20 حالة تحت المراقبة بوضع صحي جيد.

ورجح مصدر أمني أن تكون الحادثة متصلة بإصابة 5 طالبات يوم أمس بضيق تنفس بعد أن قام أحد المزارعين المجاورين للمدرسة برش غاز داخل مزرعته، ما أثر على الجهاز التنفسي لدى الطالبات.

وأكد المصدر الأمني أن الوضع مستقر وما زال الجهاز الأمني يحقق في الحادثة.

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