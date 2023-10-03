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الكرك.. آبار مدين وجهة سياحية جاذبة تعاني الإهمال

10/3/2023 11:19:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






لم تشفع الأهمية السياحية وكذلك التاريخية والدينية، ليحظى موقع آبار مدين بمحافظة الكرك، بالاهتمام الكافي، وهو الذي يشهد إقبالا متصاعدا من قبل السياح من خارج المملكة، بالإضافة إلى الزوار من داخلها، ووصلت أعدادهم أقل من عام إلى آلاف.
وفي دراسة علمية امتدت من عام 2018 حتى العام الماضي، وأقيم لها حفل إشهار قبل نحو شهر في قاعة جمعية مدين الخيرية، سلط فريق بحثي من جامعتي "الهاشمية وآل البيت" ومؤسسات علمية وثقافية، الضوء على آبار مدين، والأبعاد التاريخية والدينية وامتداداتها عبر العصور.
وبتسليط الضوء على الدراسة التي حملت عنوان "اكتشاف حضارة مدين"، فقد قال رئيس فريقها البحثي الدكتور محمد وهيب من الجامعة الهاشمية، إن "النتائج العلمية والتاريخية، أكدت أن مركز مدين كان في الكرك، وأن امتداده كان واسع الانتشار، بحيث وصل إلى بلدان مجاورة، وأنه جرى تثبيت هذا الانتشار من خلال دراسات ميدانية ومسوحات أثرية أجريت على مر العقود في جنوب المملكة".
وأشار إلى "تثبيت المسار الواصل بين مدين، وديار لوط، وأصحاب الأيكة في محافظات: الكرك، ومادبا، والبلقاء عبر وادي الموجب والوالة ووادي حسبان إلى وادي شعيب في البلقاء، وامتداد سهول الشونة الجنوبية والرامة، والكفرين".
وبين وهيب، أن "الفريق اتبع في عمله المكتبي والميداني منهجا علميا محكما، واعتمد على مصادر عدة منها أقوال رحالة ومؤرخين ومفسرين قدامى ومحدثين، وموسوعات ومراجع تناولت حضارة مدين، بالإضافة إلى تراث شفوي وتقاليد متوارثة جرى جمعها وتفحصها بالتعاون مع المجتمع المحلي في بلدة مدين بالكرك".
وبهذا الخصوص، تجدر الإشارة إلى الآبار التي يقدر عمره بآلاف السنين، سبق وأن تعرضت لعمليات العبث والردم والتخريب والاستغلال الجائر، حيث كانت مياهها وعبر فترات طويلة مصدرا لسقاية المواشي والأغنام مع ما يحمله هذا الاستخدام من تلوث بمياهها وتراكم الأوساخ، قبل أن يتم تنظيف الموقع من قبل الأهالي وبناء سور لحمايته.
لكن موقع الآبار بحسب ما ذكر لـ"الغد" عدد من أبناء المنطقة، يعاني الإهمال وغياب التطوير، ويفتقر للمرافق الضرورية للزوار، خصوصا المرافق الصحية والمياه ومقاعد الجلوس والساحات، وكذلك غياب أي مواقف للحافلات التي يستقلها الزوار والتي تصطف بطوابير طويلة للوصول إلى موقع الآبار.
وأشاروا إلى موقع "الآبار الذي يقع في أسفل منحدر صخري يصعب الوصول إليه لعدم وجود طريق معبد، وأن الموقع ينتظر الاهتمام ووضعه على خريطة السياحة الدينية عبر التطوير والاهتمام بما يلائم قيمته ويجعله محط جذب للاستثمار، وزيادة أعداد السياح من خلال وضعه على خريطة المنطقة السياحية".
الناشط حسن النوايسة يقول، إن "محافظة الكرك تضم المواقع الأثرية والسياحية المهمة، خصوصا مواقع دينية كثيرة من بينها موقع آبار مدين، المعروف لأبناء الكرك من قديم الزمان، إلا أن الموقع أصبح يرتاده آلاف الزوار الآن، وهو بحاجة ماسة إلى التطوير والتحديث، على الأقل إنشاء طريق ومركز زوار ووضع مرافق صحية لخدمة الزوار من داخل المملكة وخارجها".
وأضاف النوايسة، أن "آبار مدين موقع يزوره الناس من مئات السنين ومن مختلف مناطق العالم، وغالبية زوار موقع معركة مؤتة وأضرحة ومقامات الصحابة بالمزار الجنوبي يقومون بزيارة الموقع، إلا أنهم ولعدم توفر المرافق والطريق للموقع لا يلبثون رغم رغبتهم بالتوقف طويلا بالمكان".
ومن وجهة نظر الزميل الصحفي منصور الطراونة، فإن "موقع آبار مدين هو عبارة عن فرصة سياحية، ويجب الاهتمام به وتطويره"، لافتا إلى أن "هناك زيارات دائمة للموقع طوال العام، وما شهدته المنطقة خلال نهاية العام الماضي وحتى الآن من حضور آلاف الزوار، يعد دليلا وخير شاهد على أهمية الموقع الدينية وضرورة تطويره وتحديثه بأسرع وقت ممكن".
ولفت الطراونة، إلى أن "سكان المنطقة يطالبون منذ أكثر من 30 عاما الجهات المعنية بالعمل على صيانة الموقع وتوفير الطريق والمرافق الخدمية له، لا سيما تسييجه ووضع حارس له وبعض الخدمات الضرورية للزوار".
أما المواطن أحمد البيايضة، وهو من سكان بلدة مدين، فأشار إلى أن "الموقع بات عنوانا مهما في البلدة ويشهد زيارات دائمة وهو بحاجة إلى إعلانه موقعا سياحيا والعمل على تطويره، أسوة بمواقع سياحة مختلفة بالمحافظة".
من جهته، قال مدير سياحة الكرك، ساطع مساعدة، إن "الموقع مهم ويمكن أن تضعه وزارة السياحة على برنامجها"، مشيرا إلى أنه "من اختصاص وزارة الأوقاف باعتباره موقعا دينيا، ويشهد زيارات سياحية باستمرار للموقع ويجب تطويره وهو بحاجة إلى العمل جيدا فيه".
وشدد مساعدة على "أهمية التشاركية بين السياحة والآثار بتطوير الموقع، حرصا على تطوير وتوفير منتج سياحي مهم بالكرك، خصوصا في مجال السياحة الدينية".
مدير أوقاف الكرك الدكتور أحمود الضمور، كان أكد في تصريحات سابقة لـ"الغد"، أن "الموقع أصبح جزءا من برنامج الإعمار للجنة الملكية لإعمار المواقع والأضرحة والمقامات بالمملكة، وسوف يشهد التطوير وتوفير المرافق الخدمية الضرورية لخدمة الزوار"، مشيرا إلى أن "موقع آبار مدين، هو موقع أثري ديني مسجل من قبل وزارة الأوقاف، وهناك أعداد كبيرة من الزوار تأتي للموقع نظرا لأهميته".

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