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سيناريو تعثر تأهيل طريق الطواحين بعجلون.. هل يتكرر؟

10/3/2023 11:19:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في خطوة أعادت للأذهان ما حصل لمشروع تأهيل طريق الطواحين بعجلون قبل 5 أعوام، يتخوف عجلونيون من تكرار السيناريو وذهاب 550 ألف دينار، خصصها مجلس المحافظة على موازنته للعام القادم للطريق، على غرار ما حدث عام 2018، حينما عاد مبلغ مليون دينار للموازنة العامة، كانت خصصت للطريق من دون أن تطرح عطاءات تنفيذه.
ووفق مسؤولين ومراقبين، فإن هذه المخصصات، لا تشكل سوى ربع ما يحتاجه الطريق لإعادة إنشائه بالكامل على مرحلة واحدة، مؤكدين أنه لا يمكن إغلاقه وتنفيذه على مراحل تستغرق عدة سنوات، ما يستدعي توفير مخصصاته مرة واحدة أو الحصول على منحة لتنفيذه دفعة واحدة.
من جانبهم يرى سكان بعجلون ومستخدمون للطريق أن مطلب تصويب أوضاع طريق الطواحين والحد من خطورته، بات حلما يصعب تحقيقه في ظل ما يشهدونه من عراقيل تعيق طرح العطاءات.
يقول محمد الخطاطبة من سكان عجلون، لا يوجد بارقة أمل بأن يبدأ العمل بتنفيذ هذا الطريق الخطر بهذه المخصصات العام القادم، خصوصا أن الكلفة التقديرية لإعادة إنشاء الطريق قد تصل إلى 3 ملايين دينار، مؤكدا أن تنفيذه على مراحل سيتسبب بإغلاق الطريق لعدة سنوات، وسيبقيه مرهونا بتوفر المخصصات لكل مرحلة، ما قد يتسبب بتعثره.
ويقول ماهر أبو رامي إن ما تم الإعلان عنه من مخصصات لطريق الطواحين بالكاد تكفي لإعداد الدراسات وإزالة العوائق ودفع التعويضات، لافتا إلى أن هناك الكثير من المقاطع الوعرة والصخرية والتي سترفع من كلفة إنشاء الطريق بمواصفات جيدة تتلاءم وكثافة السير على هذا الطريق الحيوي والسياحي، داعيا الجهات المعنية إلى توفير مخصصات كافية، أو البحث عن منحة لإنشائه خلال مدة لا تزيد عن العام.
ويقول عضو مجلس المحافظة منذر الزغول إن من أبرز المعيقات والتحديات التي تواجه عمل مجلس المحافظة، تتمثل بقضية الدراسات لمختلف المشاريع حيث إن الدراسات تجري حاليا في وزارة الأشغال العامة وهذا يؤدي الى تأخر كبير في تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع، لأن قضية الدراسات تحتاج لفترة طويلة في وزارة الأشغال بسبب الضغط الكبير على الوزارة التي ما تزال تأخذ على عاتقها تنفيذ كافة الدراسات وطرح العطاءات والإشراف عليها في جميع وزارات ومؤسسات الدولة، مؤكدا أن بعض المشاريع تجاوزت مدة الدراسات لها حاجز السنوات.
ويؤكد نبيل الصمادي أحد مستخدمي الطريق أن الطريق بواقعه الضيق والمتعرج، سيبقى يشكل حالة من الرعب والقلق الدائم لكل عابر له، ويشكل تهديدا لسلامتهم، ما يتطلب تدخلا فوريا من الجهات المعنية، كمجلس المحافظة والأشغال وإدراجه على رأس أولوياتهم، لا سيما وأنه يشهد مرور آلاف المركبات يوميا، ويمر بمنطقة سياحية تعد وجهة مفضلة للمتنزهين.
ووصف الطريق بأنه الأخطر في محافظة عجلون، وما يزال على حاله بلا توسعة أو إعادة تأهيل منذ 20 عاما، لافتا إلى دراسات ووعود عديدة بتأهيله لم تنفذ، رغم خطورته بسبب ضيق سعته، وكثرة منعطفاته، واستمرار انهيار أجزاء منه خلال مواسم الأمطار، وتردي بنيته، وحاجته المستمرة للصيانة.
من جهته، أكد مدير أشغال المحافظة المهندس زهير أبو زعرور، حاجة الطريق لإعادة إنشاء بمواصفات فنية جيدة، لافتا إلى أنه لم يتم بعد الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بالطريق.
وقال إن حجم المخصصات التي حددها مجلس المحافظة والبالغة 550 ألف دينار غير كافية، ولا يمكن من خلالها البدء بالمشروع، إذ إن ذلك يعني إغلاق الطريق لعدة سنوات، وهو ما يعد غير ممكن، في حال تم توزيع المخصصات على موازنة السنوات القادمة، ما يستدعي تخصيص كامل الكلفة مرة واحدة أو توفير منحة.
وأكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أن المجلس سيسعى بكل جهد ممكن لإنهاء مشكلة طريق عجلون وادي الطواحين كفرنجة، لافتا الى أنه تم تخصيص مبلغ 550 ألف دينار من ضمن موازنة المجلس للعام المقبل لتوسعة وتعبيد هذا الطريق، مشيرا إلى أن الدراسات تشير إلى أن الطريق بحاجة إلى أكثر من 2 مليون دينار لإعادة تأهيله بشكل كامل.
وزاد أن المجلس سيسعى بكل إمكاناته للحصول على منحة للاستمرار بأعمال الطريق من دون توقف، كما أن المجلس سيكون على استعداد في السنوات القادمة لتوفير مخصصات أخرى لاستكمال كل ما قد يحتاجه الطريق من أعمال.
يذكر أن مجلس محافظة عجلون أقر مؤخرا موازنة العام القادم والبالغة 9 ملايين و 749 ألف دينار لتنفيذ 106 مشاريع.
واستحوذ قطاع الأشغال على النسبة الأكبر من موازنة المجلس للعام المقبل بواقع 2 مليون و865 ألف دينار لتنفيذ 22 مشروعا في كافة مناطق المحافظة.

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