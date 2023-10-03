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إنذار خطر وحالة إرباك بعد حادثة ثانوية الكريمة بالأغوار

10/3/2023 11:19:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف






حالة من الهلع، سكنت مدرسة الكريمة الثانوية للبنات في لواء الغور الشمالي أمس، قبل أن ينتقل المشهد كاملا إلى مستشفى أبي عبيدة، الذي شهد إعلان حالة طوارئ وفوضى وإرباك، على ضوء إسعاف 40 طالبة بواسطة مركبات الدفاع المدني لقسم الطوارئ ظهر عليهن أعراض تسمم واختناق.
الحادثة التي تخطت حدود أسوار المدرسة والمستشفى وانتشرت تبعاتها بأرجاء اللواء وما تبعها من تعليق للدوام في مدارس المنطقة القريبة من الحادثة، كانت قد بدأت بحالات اختناق محدودة لـ 5 طالبات قبل يومين، تم نقلهن إلى المستشفى وتلقين الإسعافات اللازمة وفق ما أوضحت مصادر متعددة لـ "الغد"، بينما شهد اليوم الثاني ومع عدم الأخذ بأسباب ما حدث لـ "الخمس طالبات" بداية فصول المعاناة بتعرض 40 طالبة لنفس الأعراض.
عند هذا الرقم الكبير، لم يعد بالإمكان تجاهل الأمر، ففيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادثة، قالت طالبات من المدرسة لـ "الغد"، إن ما حدث بالأمس كان مفزعا وأثار حالة من الخوف الشديد بالمدرسة لدرجة أن بعض الطالبات هربن من المدرسة من دون وعي.
وأشرن أن حالة الخوف والقلق انتقلت من المدرسة الى المستشفى، بعد نقل الطالبات وحضور أهاليهن الى قسم الطوارئ.
تقول إحدى الطالبات فضلت عدم ذكر اسمها، إنها أصيبت بالخوف والهلع عند مشاهدتها الطالبات وسط الممرات بالمدرسة يصرخن ويناشد بإسعافهن.
وأكدت أن الخوف سكن قلبها، واعتقدت للحظة أن جميع من في المدرسة على وشك الإصابة بحالات اختناق وتسمم خاصة أن روائح كريهة كانت تملأ المكان.
في المقابل، كانت أكثر من جهة معنية قد سارعت لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع تحديد مصدر الإصابة والذي ثبت أنه ناتج عن استنشاق الطالبات لمادة سامة تندرج تحت قائمة مواد المبيدات الحشرية.
وفي التفاصيل، تطابقت تصريحات مدير المستشفى الدكتور مؤيد الشكور ومدير التربية والتعليم باللواء الدكتور محمد الشرمان، اللذان أكدا أن الطالبات أصبن بأعراض السعال والدوخة والاستفراغ نتيجة استنشاقهن مادة تستخدم لرش المزروعات.
وبين الشكور أن الفحوصات كشفت عن أن المادة هي الكبريت غير السامة و تستخدم في رش المزروعات، وهي غاز الميثان ويستخدم في العمليات الزراعية وفي حالات تعقيم التربة.
وقال الشكور، إن حوالي 40 طالبة راجعن المستشفى يوم أمس، بعد ظهور أعراض عليهن تتمثل بالسعال، إثر استنشاق رائحة تشبه رائحة البيض الفاسد، فيما راجع المستشفى 5 طالبات قبل ذلك بيوم. وأضاف، أن الـ 40 طالبة ظهرت عليهن أعراض الاستفراغ والسعال وأعراض أخرى مشابه لأعراض التسمم أو الاستنشاق الغازي، فيما أجريت الفحوصات اللازمة لهن، وتم إخراج 18 طالبة منهن بعد التأكد من سلامتهن.
وبين أن كوادر المستشفى تعمل على تقييم باقي الحالات للتأكد من سلامتها وإخراجها من المستشفى، كما تم إعلان حالة الطوارئ في المستشفى، مؤكدا أن المستشفى شهد حالة من الفوضى والإرباك جراء المرافقين الذين حضروا مع الطالبات، موضحا أن الطالبات بخير ووجود المرافقين يعيق تقديم الخدمات الصحية.
من جانبه، أكد مدير التربية الدكتور محمد الشرمان أن تعليق الدوام المدرسي في المنطقة وبعض المدارس القريبة من موقع الحادثة يأتي كإجراء احترازي لحماية الطالبات والتخفيف من حالة الهلع والخوف التي تسيطر عليهن.
وقال الشرمان إن مديرية التربية والتعليم لم تبلغ من قبل صاحب المزرعة بقيامه بعملية رش تلك المادة، مؤكدا غياب أي تنسيق بين المزارعين والجهات المعنية التي لم تبلغ أيضا. وأضاف أن منطقة الكريمة من المناطق الزراعية التي تنتشر بها البيوت البلاستيكية وبكثرة، غير أن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها في مدارس لواء المنطقة.
ومن المفارقات، ووفق ما حصلت عليه "الغد" من معلومات حول المادة التي استخدمها المزارع، فإنها مادة غازية خطرة، ويجب استخدامها تحت إشراف مختص.
وكشف مصدر مطلع وخبير زراعي أن المادة التي ضبطت بالمزرعة بعد الحادثة هي مادة غازية تستخدم لتعقيم التربة وهي خطرة ولا يجوز استخدامها من دون أخصائي وخبير.
وقال الخبير الزراعي والمزارع عاهد الشوبكي إن تلك المادة تستخدم لتعقيم وتطهير التربة، في البيوت البلاستيكية، واستخدامها يتطلب مغادرة المكان لمدة زمنية لا تقل عن أسبوع. وأكد أن المزرعة التي تسببت بالحادثة لا يفصلها عن المدرسة سوى شارع، ورغم أنها تقع في الجهة الشرقية بمعنى أنها عكس اتجاه الرياح إلا أن ذلك لم يمنع من وصول الغازات إلى المدرسة.
في الأثناء، فتحت الحادثة باب المطالبة من قبل أهالي اللواء باختيار أماكن مناسبة لإنشاء المدارس أو العمل على إيجاد تنسيق بين مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية من البلديات والزراعة وإبلاغهم في حال وجود أي تعقيم أو عمليات رش في المزارع القريبة من المناطق المأهولة.
وطالب عضو اللجنة اللامركزية عن اللواء عقاب العوادي بضرورة وجود خطط واضحة ومدروسة، في حال إنشاء مدارس أو استئجارها، مؤكدا أن أغلب المدارس قريبة جدا من المزارع المنتشرة وخصوصا في منطقة الكريمة التي تعتبر من أكثر مناطق اللواء الزراعية، إذ يوجد بها 80 % من مجمل البيوت البلاستيكية الزراعية، وهذا يتطلب من المزارعين العمل على متابعة أراضيهم وتعقيمها لتحسين جودة المنتج ولكن ليس على حساب الطلبة ولابد من آلية تمكن من حماية المزارعين والطلبة كي لا يلحق الضرر بأي طرف.

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