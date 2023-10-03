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انتصار تاريخي للفهود

10/3/2023 11:18:06 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل الفيحاء انتصارا تاريخيا بالنسبة له في دوري أبطال آسيا، بتحقيقه أول انتصار له في البطولة القارية، بعدما كسب ضيفه باختاكور الأوزبكي 2/صفر، في المباراة التي احتضنها إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الأولى، سجل للفهود عبدالحميد صابري ((10، 71))، ليحصد أول 3 نقاط له في البطولة، في المركز الثاني في المجموعة متقدما على آهال التركماني بفارق صافي الأهداف، بعدما خسر آهال أمام العين الإماراتي متصدر المجموعة بـ6 نقاط بنتيجة 2/4.

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