انتصار تاريخي للفهود
التاريخ
10/3/2023 11:18:06 PM
(MENAFN
- Al Watan) سجل الفيحاء انتصارا تاريخيا بالنسبة له في دوري أبطال آسيا، بتحقيقه أول انتصار له في البطولة القارية، بعدما كسب ضيفه باختاكور الأوزبكي 2/صفر، في المباراة التي احتضنها إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الأولى، سجل للفهود عبدالحميد صابري ((10، 71))، ليحصد أول 3 نقاط له في البطولة، في المركز الثاني في المجموعة متقدما على آهال التركماني بفارق صافي الأهداف، بعدما خسر آهال أمام العين الإماراتي متصدر المجموعة بـ6 نقاط بنتيجة 2/4.
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