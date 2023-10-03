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الهلال يظهر في أزادي

10/3/2023 11:18:06 PM
(MENAFN- Al Watan) ظهر الهلال في سماء إستاد أزادي بطهران، وسجل البرازيلي نيمار أول أهدافه بقميص الزعيم، وحقق الأزرق أول انتصاراته في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا بتغلبه على مضيفه نساجي مازاندران الإيراني 2/صفر، في المواجهة التي جمعتهما لحساب الجولة الثانية للمجموعة الرابعة للبطولة القارية، سجل للزعيم إلكسندر ميتروفيتش ((18))، ونيمار ((58))، وصالح الشهري ((90+3)) ليرفع كبير آسيا رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مناصفة مع نافباهور الأوزبكي الذي كسب مومباي سيتي الهندي 3/صفر، ويملك ذات الرصيد والأهداف، فيما بقي نساجي على 3 نقاط متراجعا للمركز الثالث، وحل مومباي سيتي رابعا بلا رصيد نقطي.

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