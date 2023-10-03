الهلال يظهر في أزادي

(MENAFN
- Al Watan) ظهر الهلال في سماء إستاد أزادي بطهران، وسجل البرازيلي نيمار أول أهدافه بقميص الزعيم، وحقق الأزرق أول انتصاراته في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا بتغلبه على مضيفه نساجي مازاندران الإيراني 2/صفر، في المواجهة التي جمعتهما لحساب الجولة الثانية للمجموعة الرابعة للبطولة القارية، سجل للزعيم إلكسندر ميتروفيتش ((18))، ونيمار ((58))، وصالح الشهري ((90+3)) ليرفع كبير آسيا رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مناصفة مع نافباهور الأوزبكي الذي كسب مومباي سيتي الهندي 3/صفر، ويملك ذات الرصيد والأهداف، فيما بقي نساجي على 3 نقاط متراجعا للمركز الثالث، وحل مومباي سيتي رابعا بلا رصيد نقطي.
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