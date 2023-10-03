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إطلاق مهرجان أندية الهواة المسرحي في نسخته الأولى بالرياض

10/3/2023 11:17:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "أندية الهواة المسرحي"، الذي سيقام على مسرح جامعة الملك سعود بالرياض خلال الفترة من 4 إلى 12 يناير 2024؛ لتمكين أندية الهواة المسرحية من تقديم عروضٍ مسرحية مميزة في إطار تنافُسيّ، وخلق بيئةٍ داعمةٍ ومنتجة للمسرحيين السعوديين؛ مما يؤدي إلى زيادة عدد أعمال الإنتاج المحلي، وإثراء المشهد الثقافي والفني بالمملكة.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، أن لمهرجان أندية الهواة المسرحي أهمية كبيرة بالنسبة للهيئة، لأنه يلتقي مع أهدافها الإستراتيجية؛ التي تنصّ على تعزيز كمية المحتوى المحلي وتنوعه مع ضمان تحقيق أعلى معايير الجودة، ودعم الإنتاج المحلي للمسرح السعودي، والنهوض بحركة النقد المسرحي، بالإضافة إلى اكتشاف وتطوير المواهب"، لافتاً إلى أن المهرجان سيعمل على دعم الأعمال المسرحية لأندية الهواة المسرحية، إضافة إلى تطويرها عبر البرنامج التدريبي الاستباقي، والورش التدريبية المصاحبة. مثنياً على الدور الذي تقوم به وزارة الثقافة لتمكين قطاع الهوايات الثقافية في المملكة.
ويتضمن مهرجان "أندية الهواة المسرحي" برامج ثقافية وتدريبية، إضافةً إلى العروض المسرحية المتنافسة، كما تصاحبه مسابقة لأندية الهواة المسرحية التي سيتاح التسجيل فيها لجميع أندية الهواة المسرحية المسجلة في البوابة الوطنية للهوايات "هاوي"، والتي سيُقبل منها فقط ثمانية أندية للدخول في المسابقة بعد فرزها من قبل لجنة متخصصة.
ويتوافق هذا المهرجان مع تطلعات الإستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى دمج ثقافة المسرح والفنون الأدائية في نمط الحياة اليومية لجميع المواطنين والمقيمين، وتحقيق جودة الحياة لجميع فئات المجتمع العامة.

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