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شعرة جورج واشنطن بـ45 ألف دولار

10/3/2023 11:17:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أفاد موقع متخصص، بوجود خصلة من شعر جورج واشنطن ملفوفة بشكل بيضوي، وموضوعة في علبة زجاجية صغيرة تحيط بها حبّات اللؤلؤ من كل الجهات، حيث إنها معروضة للبيع في مزاد مقابل 45 ألف دولار. وقد نقشت على الجزء الخلفي من العلبة الأحرف الأولى من اسمه ((GW))، وفقا لموقع ((Tmz)).
ويترافق مع الخصلة، مجموعة من المراسلات المكتوبة بخط اليد، والمؤرخة بدءاً بتاريخ 15 أغسطس 1873، بين آل ديربي الأمريكيين النبلاء، وجامع لآثار كبار الشخصيات والمشاهير حول العالم.
وتذكر المراسلات أن جورج واشنطن لم يكن يضع على رأسه شعراً مستعاراً مطلقاً، على عكس عديد من معاصريه، بل كان يقوم بتسريحه بنفسه، وفق آلية معينة –لم يتم تحديدها– تجعله يبدو وكأنه مستعار.
وعن كيفية الاحتفاظ بهذه الخصلة حتى اليوم، شرح مصدر مطلع أن أحد نبلاء ((عائلة ديربي))، استلم من زوجة جورج، مارثا، خصلة الشعر، وتوارثها أبناؤه، ثم أحفاده، وهكذا دواليك على مدار 3 قرون، إلى أن وصلت إلى السوق المفتوحة من خلال مزاد Moments In Time.
ولقب ((ديربي)) يعني النبيل الأرستقراطي في إنجلترا، ومع استعمار العالم الجديد ((أمريكا))، تم نقل اللقب إلى النبلاء الذين عاشوا فيها، وكان محصوراً بأسرة دي فيريرز، ولكن بعد إفلاسها، انتقل إلى غيرهم من النبلاء.

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