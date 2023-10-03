شعرة جورج واشنطن بـ45 ألف دولار

(MENAFN
- Al Watan) أفاد موقع متخصص، بوجود خصلة من شعر جورج واشنطن ملفوفة بشكل بيضوي، وموضوعة في علبة زجاجية صغيرة تحيط بها حبّات اللؤلؤ من كل الجهات، حيث إنها معروضة للبيع في مزاد مقابل 45 ألف دولار. وقد نقشت على الجزء الخلفي من العلبة الأحرف الأولى من اسمه ((GW))، وفقا لموقع ((Tmz)).
ويترافق مع الخصلة، مجموعة من المراسلات المكتوبة بخط اليد، والمؤرخة بدءاً بتاريخ 15 أغسطس 1873، بين آل ديربي الأمريكيين النبلاء، وجامع لآثار كبار الشخصيات والمشاهير حول العالم.
وتذكر المراسلات أن جورج واشنطن لم يكن يضع على رأسه شعراً مستعاراً مطلقاً، على عكس عديد من معاصريه، بل كان يقوم بتسريحه بنفسه، وفق آلية معينة –لم يتم تحديدها– تجعله يبدو وكأنه مستعار.
وعن كيفية الاحتفاظ بهذه الخصلة حتى اليوم، شرح مصدر مطلع أن أحد نبلاء ((عائلة ديربي))، استلم من زوجة جورج، مارثا، خصلة الشعر، وتوارثها أبناؤه، ثم أحفاده، وهكذا دواليك على مدار 3 قرون، إلى أن وصلت إلى السوق المفتوحة من خلال مزاد Moments In Time.
ولقب ((ديربي)) يعني النبيل الأرستقراطي في إنجلترا، ومع استعمار العالم الجديد ((أمريكا))، تم نقل اللقب إلى النبلاء الذين عاشوا فيها، وكان محصوراً بأسرة دي فيريرز، ولكن بعد إفلاسها، انتقل إلى غيرهم من النبلاء.
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