(MENAFN
- Al Watan) نجح علماء روس في ابتكار مادة رخيصة التكلفة المادية، قادرة على استخلاص الوقود من الماء، يمكن استخدامها كمحفزات في البطاريات الكهربائية. تحقق هذا الاختراع في جامعة ((روستوف)) الفيدرالية الجنوبية الروسية. إذ قالت تاتيانا مياسويدوفا الباحثة الرائدة في مختبر دراسات تكنولوجيا مواد النانو بالجامعة، لوكالة ((تاس))، إن هذا الابتكار يكمن في المادة نفسها بالتحديد. وأضافت: ((كبريتيد النحاس والموليبدينوم محفزان قائمان على لوح معدني ورغوة النيكل، ما من شأنه شطر جزيئات الماء بشكل فعال إلى أكسجين وهيدروجين تحت تأثير التيار الكهربائي)). وقالت مياسويدوفا إن الباحثين استخدموا خصائص أيونات الموليبدينوم والنحاس، وهي مادة معقدة جعلت من الممكن الجمع بين خصائص مواد أخرى.
وقالت الخدمة الصحفية للجامعة، إن البلاتين ومشتقاته تعتبر اليوم من المحفزات الكهربائية الأكثر فعالية لإنتاج الأكسجين وإطلاق الهيدروجين، لكن هذه المواد باهظة الثمن، ولا توفر الحماية ضد المواد الكيميائية التي تسبب أكسدة الوقود.
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