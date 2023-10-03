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استخلاص الوقود من الماء

10/3/2023 11:17:55 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح علماء روس في ابتكار مادة رخيصة التكلفة المادية، قادرة على استخلاص الوقود من الماء، يمكن استخدامها كمحفزات في البطاريات الكهربائية. تحقق هذا الاختراع في جامعة ((روستوف)) الفيدرالية الجنوبية الروسية. إذ قالت تاتيانا مياسويدوفا الباحثة الرائدة في مختبر دراسات تكنولوجيا مواد النانو بالجامعة، لوكالة ((تاس))، إن هذا الابتكار يكمن في المادة نفسها بالتحديد. وأضافت: ((كبريتيد النحاس والموليبدينوم محفزان قائمان على لوح معدني ورغوة النيكل، ما من شأنه شطر جزيئات الماء بشكل فعال إلى أكسجين وهيدروجين تحت تأثير التيار الكهربائي)). وقالت مياسويدوفا إن الباحثين استخدموا خصائص أيونات الموليبدينوم والنحاس، وهي مادة معقدة جعلت من الممكن الجمع بين خصائص مواد أخرى.
وقالت الخدمة الصحفية للجامعة، إن البلاتين ومشتقاته تعتبر اليوم من المحفزات الكهربائية الأكثر فعالية لإنتاج الأكسجين وإطلاق الهيدروجين، لكن هذه المواد باهظة الثمن، ولا توفر الحماية ضد المواد الكيميائية التي تسبب أكسدة الوقود.

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