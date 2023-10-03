3 علماء يتوجون بنوبل للفيزياء

(MENAFN
- Al Watan) قررت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل للفيزياء لعام 2023، لكل من، بيير أغوستيني، وفيرينك كراوس، وآن لويلير، لابتكارهم طرقًا جديدة لدراسة ديناميكيات الإلكترونات في المادة. وكتبت اللجنة عبر منصة ((إكس)) (((تويتر)) سابقا)، أن الباحثين الثلاثة مُنحوا الجائزة تقديراً ((لطرقهم التجريبية التي تولد نبضات ضوئية بأتوثانية (جزء من مليار المليار من الثانية) لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة.
واكتشفت آن لويلير تأثيرًا جديدًا لتفاعل ضوء الليزر مع الذرات الموجودة في الغاز، بينما اكتشف بيير أغوستيني وفيرينك كراوس أنه يمكن استخدام هذا التأثير لإنشاء نبضات ضوئية أقصر مما كان ممكنًا في السابق.
يشار إلى أن بيير أغوستينى، من جامعة ولاية أوهايو، كولومبوس، الولايات المتحدة الأمريكية، وفيرينك كروسز من معهد ((ماكس بلانك)) للبصريات الكمومية، وآن لولييه من جامعة ((لوند)) السويد.
وكانت جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2022 قد مُنحت بشكل مشترك إلى آلان أسبكت وجون إف كلاوزر وأنتون زيلينجر ((لتجاربهم على الفوتونات المتشابكة وإثبات انتهاك متباينات بيل، وريادتهم في علم المعلومات الكمومية)).
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