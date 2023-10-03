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3 علماء يتوجون بنوبل للفيزياء

10/3/2023 11:17:55 PM
(MENAFN- Al Watan) قررت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل للفيزياء لعام 2023، لكل من، بيير أغوستيني، وفيرينك كراوس، وآن لويلير، لابتكارهم طرقًا جديدة لدراسة ديناميكيات الإلكترونات في المادة. وكتبت اللجنة عبر منصة ((إكس)) (((تويتر)) سابقا)، أن الباحثين الثلاثة مُنحوا الجائزة تقديراً ((لطرقهم التجريبية التي تولد نبضات ضوئية بأتوثانية (جزء من مليار المليار من الثانية) لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة.
واكتشفت آن لويلير تأثيرًا جديدًا لتفاعل ضوء الليزر مع الذرات الموجودة في الغاز، بينما اكتشف بيير أغوستيني وفيرينك كراوس أنه يمكن استخدام هذا التأثير لإنشاء نبضات ضوئية أقصر مما كان ممكنًا في السابق.
يشار إلى أن بيير أغوستينى، من جامعة ولاية أوهايو، كولومبوس، الولايات المتحدة الأمريكية، وفيرينك كروسز من معهد ((ماكس بلانك)) للبصريات الكمومية، وآن لولييه من جامعة ((لوند)) السويد.
وكانت جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2022 قد مُنحت بشكل مشترك إلى آلان أسبكت وجون إف كلاوزر وأنتون زيلينجر ((لتجاربهم على الفوتونات المتشابكة وإثبات انتهاك متباينات بيل، وريادتهم في علم المعلومات الكمومية)).

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