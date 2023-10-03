تركي آل الشيخ يعلن إطلاق اسم Powered By SNB على موسم الرياض - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن أكبر رعاية لموسم الرياض في نسخته الرابعة لهذا العام 2023، الذي سينطلق في 28 أكتوبر الجاري، والتي كانت من نصيب البنك الأهلي السعودي، في خطوة جديدة في مجال الرعايات للموسم.
وأعرب آل الشيخ عن تهنئته لبنك SNB على هذه الرعاية الأكبر لموسم الرياض، معلناً أنه سيطلق على الموسم "Powered by SNB " بعقد يتجاوز 100 مليون ريال.
وكشف آل الشيخ أنه سيكون لعملاء البنك الأهلي مميزات خاصه بهم في موسم الرياض تتضمن العديد من المزايا، مقدماً في هذه المناسبة شكره لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي سعيد محمد الغامدي على هذه الرعاية.
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