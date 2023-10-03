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تركي آل الشيخ يعلن إطلاق اسم Powered By SNB على موسم الرياض - جريدة الوطن السعودية

10/3/2023 11:17:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن أكبر رعاية لموسم الرياض في نسخته الرابعة لهذا العام 2023، الذي سينطلق في 28 أكتوبر الجاري، والتي كانت من نصيب البنك الأهلي السعودي، في خطوة جديدة في مجال الرعايات للموسم.
وأعرب آل الشيخ عن تهنئته لبنك SNB على هذه الرعاية الأكبر لموسم الرياض، معلناً أنه سيطلق على الموسم "Powered by SNB " بعقد يتجاوز 100 مليون ريال.

وكشف آل الشيخ أنه سيكون لعملاء البنك الأهلي مميزات خاصه بهم في موسم الرياض تتضمن العديد من المزايا، مقدماً في هذه المناسبة شكره لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي سعيد محمد الغامدي على هذه الرعاية.

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