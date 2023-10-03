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ماذا تفعل إذا اخترق Whatsapp

10/3/2023 11:14:24 PM
(MENAFN- Al Watan) يعتبر تطبيق المحادثات المباشرة ((واتساب)) من أكثر التطبيقات استخداماً في العالم، وبرغم أن التطبيق يتمتع بميزات أمان عالية، إلا أنه يعتبر من أكثر التطبيقات استهدافاً من قبل القراصنة والمخترقين لابتزاز الأفراد والمستخدمين.
وفي حال تم اختراق وقرصنة حسابك على التطبيق، عليك اتباع النصائح التالية:
إرسال رسالة إلى الدعم الفني للواتساب [email protected] وذكر النص التالي في الطلب
((Lost/Stolen:
Please deactivate my account)) وذكر رقم الهاتف بصيغة +9715xxXXXXXX
محاولة إعادة تنزيل الواتساب والدخول إليه خلال فترات مختلفة خلال اليوم.
إعادة محاولة تنزيل الواتساب كل يوم.
إبلاغ الأقارب والأصدقاء عن الاختراق وعدم التعامل مع أي رسائل واتساب قادمة من رقمه.

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