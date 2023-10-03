ماذا تفعل إذا اخترق Whatsapp

(MENAFN
- Al Watan) يعتبر تطبيق المحادثات المباشرة ((واتساب)) من أكثر التطبيقات استخداماً في العالم، وبرغم أن التطبيق يتمتع بميزات أمان عالية، إلا أنه يعتبر من أكثر التطبيقات استهدافاً من قبل القراصنة والمخترقين لابتزاز الأفراد والمستخدمين.
وفي حال تم اختراق وقرصنة حسابك على التطبيق، عليك اتباع النصائح التالية:
إرسال رسالة إلى الدعم الفني للواتساب [email protected] وذكر النص التالي في الطلب
((Lost/Stolen:
Please deactivate my account)) وذكر رقم الهاتف بصيغة +9715xxXXXXXX
محاولة إعادة تنزيل الواتساب والدخول إليه خلال فترات مختلفة خلال اليوم.
إعادة محاولة تنزيل الواتساب كل يوم.
إبلاغ الأقارب والأصدقاء عن الاختراق وعدم التعامل مع أي رسائل واتساب قادمة من رقمه.
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