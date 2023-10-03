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مزادات الإبل بعنيزة حركة لا تهدأ

10/3/2023 11:14:24 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد الساحات المخصصة للباعة من الجنسين، بضاحية عنيزة لمزادات الإبل، حركة تجارية لا تهدأ من بداية صباح كل يوم حتى أوقات المساء، وتشتد حركة التسوق وقت العصر مع توافد الزوار للتعرف على الفعاليات المتنوعة من الفنون الشعبية والشعر والمعارض المشاركة أو حتى التقاط الصور لنوادر الإبل في الأحواش المخصصة، أو تلك التي تُعرض في جادة ((السيدة)) للإبل بمختلف فئاتها.
ونجح المنظمون في خلق فرص ومصادر للرزق لأكثر من 80 مشاركا ما بين أسر منتجة وأركان مخصصة لبيع المواد التموينية، كذلك من يبيعون الكراسي والجلسات ومستلزمات الإبل وأدوات ومعامل الخروج للبر، حيث يُفضّل البعض التنزه والجلوس أعلى التلال الرملية المُطلة على الضاحية.
مع تخصيص مواقع لهم وإطلاق اسم ((ساحة صنع بحب)) وصفا لمشاركتهم، تشجيعا ودعما للأيادي السعودية واحتفاءً بالصناعات السعودية خاصة الحرفية منها كغزل الصوف وحياكته وبعض المهن التراثية التي عرفها الآباء، استطاع المزاد إبراز ثقافة الأمس ليس على مستوى الإبل واقترانها بالماضي، بل ركّز على سبل العيش والحياة الاجتماعية بشكل عام. كما أصبح مخيم بلدية محافظة عنيزة مقصدا للضيوف والزوار بشكل عام، فاختارت البلدية إقامته من بيت الشعر القديم ليتخيّل الضيف حياة الصحراء، فقد كانت هذه البيوت ببساطتها سكنا وملاذا للمحتاج ومجلسا، وكيف قاوم الأجداد صعوبة العيش وقطع الصحاري والقفار على ظهور المطايا، وتُقدّم البلدية واجب الضيافة من القهوة العربية مع قرص الكليجا، وهو أحد الصناعات القصيمية التقليدية التي تُحضّر بنكهات مختلفة اعتزازا بثقافة المنطقة في الأكل.

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