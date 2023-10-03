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اتفاقية بين تراحم القصيم وأكاديمية الحنطي للتدريب

10/3/2023 11:14:24 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة القصيم ((تراحم)) اتفاقية شراكة مع أكاديمية الحنطي للتدريب، لمدة عام وتهدف إلى تأهيل منتسبي اللجنة لسوق العمل.
وتشمل الاتفاقية تقديم دورات تدريبية ودورات تخصصية ودورات تأهيلية للمستفيدين، وذلك تفعيلا لتوجه تنمية القدرات، وتأتي هذة الاتفاقية تحقيقًا لمسؤولية الطرفين المشتركة تجاه تمكين المجتمع من خلال التكامل بين الجهتين لخدمة النزيل وأسرته والمفرج عنهم.

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