اتفاقية بين تراحم القصيم وأكاديمية الحنطي للتدريب

(MENAFN
- Al Watan) وقّعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة القصيم ((تراحم)) اتفاقية شراكة مع أكاديمية الحنطي للتدريب، لمدة عام وتهدف إلى تأهيل منتسبي اللجنة لسوق العمل.
وتشمل الاتفاقية تقديم دورات تدريبية ودورات تخصصية ودورات تأهيلية للمستفيدين، وذلك تفعيلا لتوجه تنمية القدرات، وتأتي هذة الاتفاقية تحقيقًا لمسؤولية الطرفين المشتركة تجاه تمكين المجتمع من خلال التكامل بين الجهتين لخدمة النزيل وأسرته والمفرج عنهم.
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