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Google تصنع حواسيبها في نيودلهي

10/3/2023 11:14:23 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل الهند سحب البساط من الصين، حيث تعتزم ((قوقل)) التابعة لشركة ((ألفابت)) تصنيع حواسيب ((كروم بوك)) في الهند، لتصبح بذلك أحدث شركات التكنولوجيا العالمية التي تتوسع في مجال التجميع في السوق المتنامية الرئيسية.
ستتعاون ((قوقل)) مع ((إتش بي)) لصنع الحواسيب المحمولة في الهند، بحسب تغريدة نشرها الرئيس التنفيذي لشركة ((ألفابت))، سوندار بيتشاي، الإثنين، على موقع ((X)) (((تويتر)) سابقاً).
من شأن هذه الخطوة أن تساعد الشركة على زيادة المعروض في الهند، وتعزيز قدرتها على التنافس مع الحواسيب التي تعمل بنظام تشغيل ((ويندوز))، مثل تلك التي تنتجها شركات ((ديل تكنولوجيز)) و((أسوس تك كمبيوتر))، كما أنها تعد انتصاراً آخر حققته خطة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، المرصود لها مليارا دولار، لتحفيز شركات التكنولوجيا العملاقة على اتخاذ الهند قاعدة لتصنيع منتجاتها.
تعزز الهند البالغ تعداد سكانها 1.4 مليار نسمة قطاع تصنيع الإلكترونيات لديها، فيما تسعى الشركات إلى تنويع مصادر إنتاجها بعيداً عن الصين.
سيساعد التصنيع المحلي ((قوقل)) على المحافظة على معروض ثابت من منتجاتها في الهند، وتجنب أي قيود يحتمل فرضها على الواردات. عادة ما تباع حواسيب ((كروم بوك)) بتخفيضات كبيرة، وتتسم بهامش ربحها الضئيل، مما يجعلها أكثر حساسية لأي إجراءات جمركية.
تخفف نيودلهي القيود التي فرضتها على واردات الحواسيب المحمولة، والأجهزة اللوحية، وأجهزة تكنولوجيا المعلومات الأخرى، مما يعطي المصنعين مزيداً من الوقت للاستعداد لفرض أي قيود محتملة.

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