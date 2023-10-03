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نصف الموظفات الجدد بالرياض

10/3/2023 11:14:23 PM
(MENAFN- Al Watan) استحوذت منطقة الرياض على سوق التوظيف بالمملكة، خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ بلغت نسبتها من الملتحقين بالعمل 47.2% وبمجموع 52.954 موظفا التحقوا بالعمل حديثا بمتوسط يومي يصل إلى 588 موظفا يوميا يتم توظيفهم في منطقة الرياض فقط، بينما بلغ عدد الموظفين الجدد على مستوى المملكة 112.130 موظفا جديدا بمتوسط يومي يصل إلى 1245 موظفا يتم توظيفهم يوما.
ومع ازدهار سوق التوظيف في الرياض شكل استقطابها للموظفات الإناث الأعلى بين المناطق لتصل نسبتها من توظيف الإناث النصف وبنسبة 49.3% من الموظفات الجدد تم توظيفهن في الرياض ليبلغ عدد من تم توظيفهن في الرياض خلال الربع الثاني من العام الحالي 24.735 موظفة وبمتوسط يومي يصل إلى 274 موظفة يتم توظيفها يوميا.
أعلى المناطق بالتوظيف
وفي الوقت الذي جاءت فيه الرياض الأعلى في سوق التوظيف واستقطاب الموظفين السعوديين، جاءت منطقة مكة المكرمة ثانيا وبقارق كبير عن الرياض حيث مثلت 18.1% من التوظيف الجديد، تلتها المنطقة الشرقية بنسبة 17%، وتفاوتت نسب باقي المناطق من التوظيف بين 3.8% و0.08%.
توزيع التوظيف
وبلغت نسبة الذكور من الموظفين السعوديين الجدد 55.2% بمجموع 61.957 موظفا في حين بلغت نسبة الإناث 44.8% وبمجموع 50.173 موظفة، حيث استحوذت المناطق الأعلى في التوظيف في كل من الرياض، ومكة المكرمة والشرقية على النسبة الأكبر من توظيف كلا الجنسين، إلا أن التفاوت كان كبيرا بين الجنسين في بعض المناطق حيث بلغت نسبة توظيف الذكور في المنطقة الشرقية 62.2% مقابل 38.8% للإناث وهي الأقل في نسبة توظيف الإناث خلال الربع الثاني، في حين زادت نسبة الإناث على الذكور في مناطق الحدود الشمالية بنسبة 50.3% للإناث، وفي منطقة نجران بنسبة 51.9% من الوظائف الجديدة للإناث، وسجلت منطقتا الباحة والحدود الشمالية أقل نسبة توظيف في المملكة بنحو 563 موظفا جديدا في الباحة، و515 موظفا جديدا في الحدود الشمالية يمثلون ما نسبته 0.5% من الموظفين الجدد بالمملكة لكل من المنطقتين.
المشتركون السعوديون الجدد الخاضعون لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية ونسبتهم من التوظيف:
الرياض= 52.954= 47.2%
ذكور= 28.219= 45.5%
إناث= 24.735= 49.3%
مكة المكرمة= 20.296= 18.1%
ذكور= 10.907= 17.6%
إناث= 9.389= 18.7%
المدينة المنورة= 4.265= 3.8%
ذكور= 2.431= 3.9%
إناث= 1.834= 3.6%
القصيم= 4.007= 3.6%
ذكور= 2.235= 3.6%
إناث= 1.772= 3.5%
المنطقة الشرقية= 19.021= 17%
ذكور= 11.827= 19.1%
إناث= 7.194= 14.3%
عسير= 3.396= 1.7%
ذكور= 1.880= 3%
إناث= 1.516= 3%
تبوك= 1.278= 1.1%
ذكور= 669= 1.1%
إناث= 609= 1.2%
حائل= 1.644= 1.5%
ذكور= 882= 1.4%
إناث= 762= 1.5%
الحدود الشمالية= 515= 0.5%
ذكور= 256= 0.4%
إناث= 259= 0.5%
جازان= 2.096= 1.9%
ذكور= 1.175= 1.9%
إناث= 921= 1.8%
نجران= 1.331= 1.2%
ذكور= 640= 1%
إناث= 691= 1.4%
الباحة= 563= 0.5%
ذكور= 354= 0.6%
إناث= 209= 0.4%
الجوف= 764= 0.08%
ذكور= 482= 0.8%
إناث= 282= 0.6%
الإجمالي= 112.130
ذكور= 61.957= 55.2%
إناث= 50.173= 44.8%

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