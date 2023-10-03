نصف الموظفات الجدد بالرياض

(MENAFN
- Al Watan) استحوذت منطقة الرياض على سوق التوظيف بالمملكة، خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ بلغت نسبتها من الملتحقين بالعمل 47.2% وبمجموع 52.954 موظفا التحقوا بالعمل حديثا بمتوسط يومي يصل إلى 588 موظفا يوميا يتم توظيفهم في منطقة الرياض فقط، بينما بلغ عدد الموظفين الجدد على مستوى المملكة 112.130 موظفا جديدا بمتوسط يومي يصل إلى 1245 موظفا يتم توظيفهم يوما.
ومع ازدهار سوق التوظيف في الرياض شكل استقطابها للموظفات الإناث الأعلى بين المناطق لتصل نسبتها من توظيف الإناث النصف وبنسبة 49.3% من الموظفات الجدد تم توظيفهن في الرياض ليبلغ عدد من تم توظيفهن في الرياض خلال الربع الثاني من العام الحالي 24.735 موظفة وبمتوسط يومي يصل إلى 274 موظفة يتم توظيفها يوميا. أعلى المناطق بالتوظيف
وفي الوقت الذي جاءت فيه الرياض الأعلى في سوق التوظيف واستقطاب الموظفين السعوديين، جاءت منطقة مكة المكرمة ثانيا وبقارق كبير عن الرياض حيث مثلت 18.1% من التوظيف الجديد، تلتها المنطقة الشرقية بنسبة 17%، وتفاوتت نسب باقي المناطق من التوظيف بين 3.8% و0.08%. توزيع التوظيف
وبلغت نسبة الذكور من الموظفين السعوديين الجدد 55.2% بمجموع 61.957 موظفا في حين بلغت نسبة الإناث 44.8% وبمجموع 50.173 موظفة، حيث استحوذت المناطق الأعلى في التوظيف في كل من الرياض، ومكة المكرمة والشرقية على النسبة الأكبر من توظيف كلا الجنسين، إلا أن التفاوت كان كبيرا بين الجنسين في بعض المناطق حيث بلغت نسبة توظيف الذكور في المنطقة الشرقية 62.2% مقابل 38.8% للإناث وهي الأقل في نسبة توظيف الإناث خلال الربع الثاني، في حين زادت نسبة الإناث على الذكور في مناطق الحدود الشمالية بنسبة 50.3% للإناث، وفي منطقة نجران بنسبة 51.9% من الوظائف الجديدة للإناث، وسجلت منطقتا الباحة والحدود الشمالية أقل نسبة توظيف في المملكة بنحو 563 موظفا جديدا في الباحة، و515 موظفا جديدا في الحدود الشمالية يمثلون ما نسبته 0.5% من الموظفين الجدد بالمملكة لكل من المنطقتين. المشتركون السعوديون الجدد الخاضعون لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية ونسبتهم من التوظيف:
الرياض= 52.954= 47.2%
ذكور= 28.219= 45.5%
إناث= 24.735= 49.3%
مكة المكرمة= 20.296= 18.1%
ذكور= 10.907= 17.6%
إناث= 9.389= 18.7%
المدينة المنورة= 4.265= 3.8%
ذكور= 2.431= 3.9%
إناث= 1.834= 3.6%
القصيم= 4.007= 3.6%
ذكور= 2.235= 3.6%
إناث= 1.772= 3.5%
المنطقة الشرقية= 19.021= 17%
ذكور= 11.827= 19.1%
إناث= 7.194= 14.3%
عسير= 3.396= 1.7%
ذكور= 1.880= 3%
إناث= 1.516= 3%
تبوك= 1.278= 1.1%
ذكور= 669= 1.1%
إناث= 609= 1.2%
حائل= 1.644= 1.5%
ذكور= 882= 1.4%
إناث= 762= 1.5%
الحدود الشمالية= 515= 0.5%
ذكور= 256= 0.4%
إناث= 259= 0.5%
جازان= 2.096= 1.9%
ذكور= 1.175= 1.9%
إناث= 921= 1.8%
نجران= 1.331= 1.2%
ذكور= 640= 1%
إناث= 691= 1.4%
الباحة= 563= 0.5%
ذكور= 354= 0.6%
إناث= 209= 0.4%
الجوف= 764= 0.08%
ذكور= 482= 0.8%
إناث= 282= 0.6%
الإجمالي= 112.130
ذكور= 61.957= 55.2%
إناث= 50.173= 44.8%
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