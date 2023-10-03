3.6 ملايين ريال قروض لقوارب الصيد

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- Al Watan) تصدرت منطقة جازان القروض التنموية لقوارب الصيد الممنوحة لمجال الصيد البحري بالمناطق الإدارية بالمملكة لعام 2022، حيث بلغت قيمة القروض طويلة الأجل وعددها 17 قرضا حوالي 2.351.264 ريالا، من مجموع 3.621.012 ريالا تم منحها كقروض لقوارب الصيد.
وسجل العدد الإجمالي للقروض في 5 مناطق 29 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 3.621.002 ريال حسب بيانات أوردها تقرير صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة لعام 2022. توزيع القروض
وسجلت قيمة القروض طويلة الأجل لقوارب الصيد الممنوحة لمجال الصيد البحري بالمنطقة الشرقية 645.122 ريالا، وعددها 6 قروض، تلتها منطقة المدينة المنورة حيث بلغت قيمة القروض لقوارب الصيد 379.056 ريالا وعددها قرضان طويلا الأجل، وسجلت منطقة مكة المكرمة عدد قروض لمشاريع تربية الربيان طويلة الأجل وقصيرة الأجل عدد القروض 2 بقيمة 140.900 ريال، وجاءت منطقة عسير بقروض قوارب الصيد وعددها قرض واحد بقيمة 104.670 ريالا، قرض طويل الأجل. أبرز أنواع الصيد
وكشف التقرير عن تصدر أسماك الشعور إنتاج المصائد البحرية، وبلغ حجم الصيد 6651 طنا متريا، تلاه صيد أسماك البياض الشدبة بـ 5089 طنا متريا، وبلغ حجم الجمبري 11.756 طنا متريا، وسجل صيد السرطان البحري 5430 طنا متريا، وبلغ صيد الكشريات 4984 طنا متريا، وبلغ صيد الدراك 4385 طنا متريا، وبلغ حجم الشعور البحرية 3485 طنا متريا، السيجان 2958 طنا متريا، والعقام والكنايا 2501 طنا متريا، والباغة 2329 طنا متريا، وأسماك الحف 19 طنامتريا، وسلماني 74 طنا متريا، والأسماك المفلطحة 60، بالإضافة لعدد من الأنواع المشهورة في الخليج العربي والبحر الأحمر. القروض الممنوحة لقوارب الصيد:
جازان= 2.351.264 ريالا
المنطقة الشرقية= 645.122 ريالا
المدينة المنورة = 379.056 ريالا
مكة المكرمة =140.900 ريالا
عسير = 104.670 ريالا
المجموع= 3.621.012 ريالا
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