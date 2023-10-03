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3.6 ملايين ريال قروض لقوارب الصيد

10/3/2023 11:14:23 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت منطقة جازان القروض التنموية لقوارب الصيد الممنوحة لمجال الصيد البحري بالمناطق الإدارية بالمملكة لعام 2022، حيث بلغت قيمة القروض طويلة الأجل وعددها 17 قرضا حوالي 2.351.264 ريالا، من مجموع 3.621.012 ريالا تم منحها كقروض لقوارب الصيد.
وسجل العدد الإجمالي للقروض في 5 مناطق 29 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 3.621.002 ريال حسب بيانات أوردها تقرير صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة لعام 2022.
توزيع القروض
وسجلت قيمة القروض طويلة الأجل لقوارب الصيد الممنوحة لمجال الصيد البحري بالمنطقة الشرقية 645.122 ريالا، وعددها 6 قروض، تلتها منطقة المدينة المنورة حيث بلغت قيمة القروض لقوارب الصيد 379.056 ريالا وعددها قرضان طويلا الأجل، وسجلت منطقة مكة المكرمة عدد قروض لمشاريع تربية الربيان طويلة الأجل وقصيرة الأجل عدد القروض 2 بقيمة 140.900 ريال، وجاءت منطقة عسير بقروض قوارب الصيد وعددها قرض واحد بقيمة 104.670 ريالا، قرض طويل الأجل.
أبرز أنواع الصيد
وكشف التقرير عن تصدر أسماك الشعور إنتاج المصائد البحرية، وبلغ حجم الصيد 6651 طنا متريا، تلاه صيد أسماك البياض الشدبة بـ 5089 طنا متريا، وبلغ حجم الجمبري 11.756 طنا متريا، وسجل صيد السرطان البحري 5430 طنا متريا، وبلغ صيد الكشريات 4984 طنا متريا، وبلغ صيد الدراك 4385 طنا متريا، وبلغ حجم الشعور البحرية 3485 طنا متريا، السيجان 2958 طنا متريا، والعقام والكنايا 2501 طنا متريا، والباغة 2329 طنا متريا، وأسماك الحف 19 طنامتريا، وسلماني 74 طنا متريا، والأسماك المفلطحة 60، بالإضافة لعدد من الأنواع المشهورة في الخليج العربي والبحر الأحمر.
القروض الممنوحة لقوارب الصيد:
جازان= 2.351.264 ريالا
المنطقة الشرقية= 645.122 ريالا
المدينة المنورة = 379.056 ريالا
مكة المكرمة =140.900 ريالا
عسير = 104.670 ريالا
المجموع= 3.621.012 ريالا

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