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كيف يقرأ المثقف تراث الفلسفة؟

10/3/2023 11:14:23 PM
(MENAFN- Al Watan) رغم كل السلبيات المرتبطة بتراث الاستشراق وخطابه الأكاديمي، يظل نتاجًا فكريًا يستحق الدراسة والتأمل. صحيح أنه يحمل جملة من التحيزات، سواء عرقية أو ثقافية، ويتعامل مع شعوب الشرق باعتبارها شعوبًا أدنى في سلم الحضارة، لكن هذا لا يلغي قيمته العلمية على كل حال، وهذا ما أشار له إدوارد سعيد في كتابه (الاستشراق). فسعيد تعامل مع الاستشراق بصفته مثقفًا أو لنقل بأنه لعب الدور المتوقع من المثقف في تعاطيه مع الاستشراق.
المستشرقون ومع كل التحيزات المضمرة في خطابهم، يستخدمون أدوات ذات طابع علمي لدراسة الشرق ومعتقداته، ومعرفة كيف تفكر شعوبه، وما مقدار تأثير تراثهم الديني وأدبهم القديم في سلوكهم المعاصر، وبالتالي كيف يمكن التعامل مع تلك الشعوب -سياسيا واقتصاديا- انطلاقًا من معرفة تاريخهم وتراثهم الديني والأدبي وكيف يتأثرون به. ومع جدية الدراسات الاستشراقية وعلميتها المفرطة، لم تقدر على إخفاء (عقدة التفوق) في خطابها العام، وانعكس ذلك على طرح صورة نمطية متخيلة وغير واقعية عن الشعوب الشرقية.
في المقابل كيف يقرأ المثقف العربي الفلسفة؟ الفلسفة باعتبارها تراثًا يونانيًا ما زالت تؤثر في الفكر الأوروبي المعاصر وتوجه سلوك الشعوب الأوروبية، سواء في الجانب السياسي والاجتماعي أو في الجانب الإبداعي والأدبي (الرواية والشعر)، أو حتى في الجانب الترفيهي (السينما وألعاب الفيديو والموسيقى). الثقافة الأوروبية المعاصرة تحمل سمات يونانية في بعض جوانبها. لهذا فإن دراسة الفلسفة مهمة للغاية للتعرف على طريقة تفكير الشعوب الأوروبية، فنحن نكون معهم علاقات مختلفة في مجالات عدة، توجب علينا معرفة طريقة تفكيرهم والمؤثرات التاريخية التي تتحكم في سلوكهم وتعاطيهم مع بقية الشعوب.
قرأت مقالة صحفية في إحدى وسائل التواصل، يشجع كاتبها على تدريس الفلسفة في المدارس حتى يكتسب الطلاب معجزة (التفكير الناقد)، فتأخر تدريس الفلسفة في التعليم العام -كما يعتقد- يؤدي إلى نقص كبير في بنية المعرفة. ويعتقد كذلك بضرورة تعليم الفلسفة وتاريخها ورواد مدارسها، لأن فقدان هذه التجربة سيخلق فجوة من شأنها أن تعيق المسار الطبيعي للتعلم. فالفلسفة ستخرج الطلاب من دائرة التقليد والتسليم اللاواعي، وبالتالي فإن تدريسها سيخلق جيلًا مفكرًا ومتوازنًا من الناحية الفكرية، ويفتح لهم آفاقًا معرفية ويسهل عليهم فهم الفنون وتذوق الجمال واحترام الثقافات حسب كاتب المقال. وفي مقالة لكاتب آخر يعرف الفلسفة بقوله: ((الفلسفة هي تاريخ قدرة الإنسان على توسيع المدارك والانفتاح والمرونة وصنع الأسئلة. فكانت الفلسفة الدواء الذي انتصر به العقل على الخوف والجهل)).
ما كتب أعلاه يمثل رأيًا سائدًا في الأوساط الثقافية والأدبية بالعالم العربي، ويتبناه مفكرون كبار ومؤثرون في الساحة الفكرية العربية عمومًا. فهل وجهة النظر هذه يمكن أن تكون علمية وموضوعية؟
لنعترف بأن هناك جهلًا كبيرًا وواسع النطاق بين الكتاب والمثقفين العرب بطبيعة الفلسفة وتاريخها، وعلاقتها بالمعتقدات الدينية للشعوب اليونانية، ونتيجة لهذا الجهل فالمثقف العربي يتعامل معها كمشترك إنساني غير مرتبط بثقافة بعينها وتجربة إنسانية يمكن تعميمها على كل شعوب العالم باختلاف ثقافاتهم ومعتقداتهم الدينية. المثقف العربي حين يتبنى مثل هذه الصورة الوردية والحالمة للفلسفة التي يعتقد بأنها قادرة على صنع المعجزات في عقول طلاب التعليم العام، لا يتعامل مع التراث اليوناني -ممثلا في الفلسفة- بصورة علمية ومنهجية ولكنه يتعامل معها وكأنها علامة تجارية يجب الحفاظ عليها وإضفاء لمسة إيجابية حولها.
في كتاب ((دروس في الفلسفة والفكر الإسلامي)) لمحمد عابد الجابري وهو كما نعرف أحد أهم المفكرين في العالم العربي وأكثرهم تأثيرًا. تناول الجابري مسألة مهمة للغاية وهي تعريف الفلسفة، ومسألة أخرى لا تقل عنها أهمية وهي تدريس الفلسفة في التعليم بالمغرب. والجابري - كما يقول في كتابه - شارك في تأليف كتاب مدرسي في الفلسفة لطلاب البكالوريا المغربية. في الجزء المخصص لتعريف الفلسفة نلحظ بوضوح عجز الجابري عن تقديم تعريف واضح للفلسفة. نتج عن ذلك وقوع الجابري في حالة من الازدواجية في تعاطيه مع الفلسفة، فهو تارة ينظر لها كموروث يوناني وتارة أخرى يقدمها كمشترك إنساني. ونحن هنا نتحدث عن قامة فكرية لا أحد يشكك في خبرته الكبيرة في دراسة العقلين -العربي والغربي- فما بالك بمن هو أقل منه خبرة.
لنعترف بأن ماهية الفلسفة وعلاقتها بتاريخ الشعوب اليونانية ومعتقداتها الدينية ما زالت مجهولة لدى شريحة كبيرة من القراء العرب، وغياب التعريف الواضح الذي يحدد علاقتها بالثقافة اليونانية تسبب في ظهور جملة من التعريفات الغارقة في الغرابة عن الفلسفة، وكأنها دواء سحري أو كائن أسطوري قادر على نقل الناس من الظلمات إلى النور. وجعلت دور المثقف العربي يتحول من ناقد ومفسر للظواهر، إلى ما يشبه دور موظف في وكالة للدعاية والإعلان.

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