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وعاد الإيرانيون

10/3/2023 11:14:23 PM
(MENAFN- Al Watan) استبشرنا خيرا بعودة المواجهات الآسيوية في الأراضي الإيرانية بعد غياب طويل بسبب أحداث كانت تتجلى من أصحاب الأرض خارج التنافس الرياضي، وذاقت خلالها المنتخبات والفرق السعودية الويل في سنوات مضت. وعطفا على ما يحدث سلفا، بات اللعب بأرض محايدة المخرج من هذا المأزق، وشلكن السلبيات السابقة لاحت وبالملامح نفسها عندما عاد اللعب مجددا في إيران. البداية بعد أن خاض النصر مباراة الذهاب أمام برسبوليس، ولعب على أرض وحلة لا تصلح حتى للتدريبات، وخرج بالفوز وأكثر من إصابة، وجاء الدور على الاتحاد الذي استعد لملاقاة مستضيفه سباهان أصفهان الإيراني، وقبل دلوفه للنزال تجلت شعارات في المدرجات وداخل الملعب، مما حدا بالاتحاديين عدم خوض المقابلة، عطفا على التصرفات التي يمكن تصنيفها خارج الذوق والأخلاق الرياضية. والهلال لم يكن بأحسن حال، وتحديدا في أرضية الملعب التي لا تقل سوء عما عاشه النصر. هذا الكم المتزايد من الخروج عن النص يتعين أن يوضع له حد، وتحديدا من الاتحاد الآسيوي، لكي تبقى المنافسات الكروية خالية من تلك الشوائب التي تسير بالتنافس لوجهة آخرى. وفي تصوري، أن العودة للملاعب المحايدة بات أمرا واردا في ظل ما يحدث من ملامح تفسد الأجواء الرياضية، وتدخلها في زوايا غير مقبولة، وفي الوقت نفسه للحفاظ على نجومنا الكروية الأجنبية والمحلية. وما دام الحديث عن النجوم، ففي تصوري أن الخطوة التي اتخذها الاتحاد السعودي لكرة القدم باعتماد إقامة بطولتين جديدتين على مستوى البراعم، تحت 13 عامًا و11 عامًا، في الموسم الرياضي الجديد 2023ـ2024 فكرة نيرة، لبناء جيل سعودي من المواهب، ولكن تلك المواهب عندما تصل للمحطة الأهم، الفريق الأول، ستصطدم بزخم الأسماء الأجنبية التي تحتل المواقع الرئيسية في جميع المراكز، ولكي نضع حلا لتلك الإشكالية يتعين تصدير مواهبنا من خلال الاحتراف الخارجي، لتعزيز عطائهم، وعدم توقفهم عن الركض خلال المباريات، وربما تنجح تلك التجربة مع لاعبين محليين كثر، وهنا تتكامل المعادلة بوجود المراكز التدريبية التي وضعت لتلك الفئة في العديد من مناطق المملكة، والأكيد أننا سنحافظ على مواهبنا وبقاء منتخباتنا الوطنية في الطليعة بوجود اللاعب المؤهل، وهنا سيكون بمقدورهم مزاحمة العنصر الأجنبي أو على الأقل البقاء في مسار اللاعب المحترف خارجيا. الأمر الآخر، جميل أن نرى ملاعب بالجودة التي ظهر عليها الملعب الجديد لهيئة الترفيه (المملكة أرينا)، والتعاقد مع نادي الهلال كداعم اقتصادي للهيئة، واللافت أن تلك المنشأة تم بناؤها في فترة وجيزة، ووقت لم يكن أحد يتوقع مثل هذه المفاجأة الكروية. ولكي نقضي على أزمة الملاعب التي تلوح بين فينة وأخرى بداعي الصيانة، يفترض أن يكون هناك أكثر من ملعب في شرق الرياض، وآخر بالشمال، وتأسيسها على الطراز الجديد، ويقيني لو تجلت مثل تلك المنشآت لكان هناك متسع للجميع، وأشبع الاحتياج. الأمر الآخر، مثل تلك الصروح ستبقى أصولا لسنوات مقبلة، ويستفاد منها في كل الملاحم، وليس كرة القدم فحسب.

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