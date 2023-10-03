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5 عوامل للأمن والسلامة بحصص البدنية

10/3/2023 11:14:23 PM
(MENAFN- Al Watan) حدد مدير الأمن والسلامة المدرسية في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء محمد العامر، نحو 5 عوامل رئيسية للأمن والسلامة في حصص التربية البدنية بالمدارس، وهي: الوقاية من الإصابة، وتوفير حاجة الشعور بالأمان للطلاب، وتطوير المستوى الرياضي، وتوفير الوقت والمال والجهد، وحماية الممتلكات، مشددًا على ضرورة تأمين السلامة في الملاعب الرياضية بالمدارس، والمتمثلة في الإجراءات الوقائية التي تتخذ للمحافظة على حياة الطلاب المشاركين في النشاط الحركي، والعمل على منع تعرضهم للإصابة أو التقليل من الإصابة في أسوأ الظروف.
تقارب الأعمار
أشار العامر، في محاضرة تدريبية، موسعة، استمرت لمدة يومين، بعنوان: ((السلامة في الملاعب المدرسية)) لمجموعة من معلمي التربية البدنية في مدارس التعليم بالمحافظة، إلى ضرورة تحديد اتجاهات سير الأداء الحركي في المجموعات الكبيرة حتى لا تحدث اصطدامات، مع مراعاة حجم المشاركين وتقارب الأعمار والمستويات لمنع حدوث إصابات،
ملاءمة الملابس
قال العامر: إن من بين إجراءات الأمن والسلامة للطالب التأكد من ملاءمة ملابس الطالب وخلوها مما قد يؤدي إلى إصابته، والتأكد من صحة الطالب وسلامته.

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