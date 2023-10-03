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وفاة معلمة و6 إصابات في حادث مروري بالعيص

10/3/2023 11:14:23 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حموده بأن مستشفيات التجمع استقبلت صباح اليوم 6 حالات تعرضت لإصابات متفرقة نتيجة حادث سيارة نقل معلمات بطريق المثلث - ينبع.
وبين حموده بأنه بعد ورود البلاغ للجهات المعنية تم رفع جاهزية المنشآت الصحية وعمل اللازم للحالات بحسب البروتوكولات للتعامل مع هذه الحالات.
وأضاف حموده بأن أحد الحالات انتقلت إلى رحمة الله تعالى في موقع الحادث، بينما تم نقل حالة متوسطة الخطورة عن طريق الإسعاف الجوي لمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، وباقي الحالات وعددها خمسة حالات شهدت إصابات متوسطة تم نقل حالة منها إلى مستشفى الملك فهد لتلقي العلاج اللازم وحالة إلى مستشفى العيص والحالات الأخرى تم نقلها إلى مستشفى ينبع النخل ومستشفى ينبع العام لاستكمال العلاج اللازم، حيث تم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

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