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20 محطة لتاكسي جدة البحري

10/3/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) لمواجهة الكثافة السكانية التي تشهدها جدة، نفذت الأمانة عدة مشاريع للطرق بهدف تعزيز أصول البنية التحتية وتطوير شبكات الطرق والجسور والأنفاق، ووضعت عددا من الحلول العملية لهذه الإشكالية، من خلال تنفيذ مجموعة مشاريع للطرق والكباري والانتهاء منها بهدف تحرير المحاور الرئيسية، وتحسين الطرق وفتح طرق جديدة، بالتوازي مع العمل على تنفيذ شبكة متكاملة للنقل العام تشتمل على تنفيذ عدد من خطوط المترو الخفيف والسريع وشبكة من الحافلات، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من محطات التاكسي البحري الذي سيربط شرم أبحر بشمال ووسط جدة بـ20 محطة، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 29000 راكب يوميا.
تقاطع المدينة
بدأت الأمانة تنفيذ التخطيط المناسب لتناسق حركة التنقل من وإلى مدينة جدة لتخفيف حدة الزحام المروري وفق خطة نقل شاملة تنفذ إلى ما بعد عام 2030، ونفذت 40 جسرا ونفقا من أبرزها مشروع تقاطع طريق المدينة شمال جدة وإنشاء تقاطعات على طريق جدة جازان وتقاطع دوار المعارض، وإنشاء تقاطع طريق المدينة شمال الرحيلي وطريق الحمى الأمني لجامعة الملك عبد الله بثول الجزء الشرقي، وربط جسر الخير بطريق الملك فيصل بجدة مع التقاطع، وتحويل طريق جدة جازان الجزء الأول والثاني الساحلي لطريق سريع بطول 43.650 كيلوا مترا. كما شملت المشاريع إنارة الجزء المتبقي من طريق المدينة حتى جامعة الملك عبد الله بثول مع وصلة الطريق المؤدية للجامعة من تقاطع القضيمة وطريق عسفان بطول 70 كيلو مترا، كذلك تم الانتهاء من مشروع إنشاء تقاطع طريق المدينة الرحيلي واستكمال الطريق الذي يبدأ من تقاطع بريمان حتى طريق مكة المكرمة المدينة المنورة بطول 13 كلم، ومشروع ازدواج الطريق داخل مدينة الملك عبد العزيز الطبية مع تقاطع على طريق مكة جدة القديم بطول 3 كلم.
23 مشروعا
شملت مشروعات الطرق الطريق الدائري بمدنية جدة وربط المحاور الرئيسية، الجزء الأول بطول 9 كلم مع التقاطع، والذي يبدأ من طريق الملك فيصل الخمرة حتى تقاطع طريق جدة جازان الضلع الجنوبي، وضمت قائمة المشروعات 23 مشروعا في أمانة محافظة جدة استكمالا لبعض الطرق بمنطقة مكة المجموعة السادسة عشرة، واشتمل على مشروع الطريق الذي يبدأ من تقاطع بريمان على طريق شرق المطار وحتى مكة المدينة المزدوج، مع تقاطع على طريق مكة المدينة السريع مع وصلة الطريق المؤدي إلى طريق هدى الشام بطول 13 كلم مع التقاطع، والانتهاء من الطريق الذي يبدأ من تقاطع بريمان حتى طريق مكة المكرمة المدينة المنورة.
مشروعات
- الطرق الثانوية بمنطقة مكة المكرمة
- اكتمال طريق تقاطع بريمان
- إنارة وحواجز خرسانية بطول 28 كلم
- تحسين التقاطعات على طريق شرق المطار
- إنشاء طريق لربط مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة
- تقاطعات بطول 70 كلم
- 4 تقاطعات وتعديل جسور تقاطعات الصالة الشمالية وصالة الحجاج
- 3 تقاطعات والطريق السريع الرابط جدة بمكة المكرمة

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