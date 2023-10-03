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مصر وجهة الأجانب المغادرين

10/3/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت مصر الدول المستقبلة للسياح غير السعوديين المغادرين من المملكة لعام 2022 بنسبة 17% وبلغ عددهم 1.277 مليون سائح، تلتها دولة الإمارات بنسبة 15% أي 1.98 مليون سائح، وسجلت الهند نسبة 9% تعادل بـ666 ألف سائح، والأردن 8% بـ627 ألفا، ثم باكستان بـ6% بعدد 620 ألفاً، تلتها البحرين بـ7% بعدد سياح 528 ألفاً، ثم اليمن بـ520 ألفاً، وقطر 295 ألفاً، تلتها السودان بنسبة 4% بـ264 ألفا، وبنجلاديش بنسبة 3% أي 240 ألفاً، بينما حازت الدول الأخرى مجتمعة على 1.294 مليون سائح.
الوجهات العشرة الأولى للسياح السعوديين
ـــــــــــ 01 البحرين
25 %
ـــــــــــ 02 الكويت
18 %
ـــــــــــــ 03 الإمارات
16 %
ـــــــــــ 04 الأردن
10 %
ــــــــــــــــ 05 مصر
8 %
ــــــــــــــــ 06 قطر
7 %
ــــــــــــــ 07 تركيا
4 %
ــــــــــــــ 08 المملكة المتحدة
2 %
ــــــــــــــــ 09 جورجيا
1 %
ــــــــــــــ 10 أذربيجان
1 %
ــــــــــ الدول الأخرى
8 %

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