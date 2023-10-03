مصر وجهة الأجانب المغادرين

(MENAFN
- Al Watan) تصدرت مصر الدول المستقبلة للسياح غير السعوديين المغادرين من المملكة لعام 2022 بنسبة 17% وبلغ عددهم 1.277 مليون سائح، تلتها دولة الإمارات بنسبة 15% أي 1.98 مليون سائح، وسجلت الهند نسبة 9% تعادل بـ666 ألف سائح، والأردن 8% بـ627 ألفا، ثم باكستان بـ6% بعدد 620 ألفاً، تلتها البحرين بـ7% بعدد سياح 528 ألفاً، ثم اليمن بـ520 ألفاً، وقطر 295 ألفاً، تلتها السودان بنسبة 4% بـ264 ألفا، وبنجلاديش بنسبة 3% أي 240 ألفاً، بينما حازت الدول الأخرى مجتمعة على 1.294 مليون سائح.
الوجهات العشرة الأولى للسياح السعوديين
ـــــــــــ 01 البحرين
25 %
ـــــــــــ 02 الكويت
18 %
ـــــــــــــ 03 الإمارات
16 %
ـــــــــــ 04 الأردن
10 %
ــــــــــــــــ 05 مصر
8 %
ــــــــــــــــ 06 قطر
7 %
ــــــــــــــ 07 تركيا
4 %
ــــــــــــــ 08 المملكة المتحدة
2 %
ــــــــــــــــ 09 جورجيا
1 %
ــــــــــــــ 10 أذربيجان
1 %
ــــــــــ الدول الأخرى
8 %
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