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درس بالمجان من قلب إيران

10/3/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر كواليس قرار إلغاء مواجهة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني، التي كانت مقررة أول من أمس، لحساب الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وأن قرار مراقب اللقاء يصب في مصلحة العميد، وأنه لم يعتبر منسحبا لرفضه خوض المواجهة، وأشارت المصادر إلى أن تقرير مراقب المباراة سيكون الفيصل في القرار المنتظر من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
بدوره أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم دعمه الكامل لموقف العميد، مشيدا بحرص الاتحاد الآسيوي على إقامة المباراة في ظروف مناسبة.
فيما أكدت إدارة الاتحاد في بيان لها أنه، تم إبلاغه من قبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تقام في الموعد المحدد وبإمكان الفريق مغادرة الملعب وهو ما حدث، فيما تفاعل الوسط الرياضي السعودي والعربي، مع قرار إلغاء المباراة، مشيدين بموقف الاتحاد واصفين إياه بالنادي العظيم.
مصلحة العميد
أشارت المصادر إلى أن مراقب المباراة أمهل مسؤولي سباهان الإيراني 30 دقيقة لرفع التمثال من الملعب، وهو ما لم يحدث، فأصدر قرارا بإلغائها، بعدما أوضح لمسؤولي الناديين أنه من الصعب إقامة المباراة في تلك الظروف.
وأوضحت المصادر إلى أن قرار المراقب يصب في مصلحة العميد، الذي لم يعتبر منسحبا، وأن تقرير المراقب سيكون الفيصل في القرار النهائي الذي سيصدر من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
دعم كامل
أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان رسمي دعمه الكامل لممثل المملكة في دوري أبطال آسيا الاتحاد وقال في البيان ((تابعنا ما صاحب مباراة (العميد)، التي كانت مقررة مساء الإثنين، ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا)).
وأضاف: ((يشيد الاتحاد السعودي بحرص الاتحاد الآسيوي على إقامة المباراة في ظروف مناسبة، التي لمسها الاتحاد السعودي عبر المتابعة المستمرة من ممثليه اللذين رافقا نادي الاتحاد إلى إيران)).
وختم: ((يؤكد الاتحاد السعودي دعمه الكامل لنادي الاتحاد، واتخاذ كل الطرق القانونية لحفظ حقوقه)).
متابعة الحيثيات
أوضحت إدارة الاتحاد في بيان رسمي أصدرته، أنه بعد وصول الفريق إلى ملعب المباراة، تم إبلاغ مسؤولي الفريق من قبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المواجهة لن تقام وفق الموعد المحدد وبإمكان الفريق مغادرة الملعب، وأنه ووفقا لذلك غادرت بعثة النادي الملعب، وأن النادي سيتابع حيثيات القرار، ويدعو الاتحاد الآسيوي لحفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح. وشكرت الإدارة الاتحادية الاهتمام والمتابعة التي حظي بها من قبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيران ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكره القدم.
تفاعل محلي وعربي
تفاعل الوسط الرياضي السعودي والعربي، مع قرار إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وكتب نجم الاتحاد السابق، التونسي أحمد العكايشي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X: ((أفتخر وأعتز بنادي الاتحاد، موقف يخلد عبر التاريخ، سيذكر أن الاتحاد ليس مجرد نادي كرة قدم، هو درع للوطن العربي.. وطن وطن وطن.. نادي الوطن أتى)).
بدوره، علق خميس الزهراني نجم الاتحاد السابق، بقوله: ((عدم نزول الحكام للملعب، يؤكد سلامة تصرف الاتحاد الموقف السعودي ثابت في كافة المجالات)).
وواصل: ((بعد هذا الموقف الوطني المشرف، أتوقع ترقية النادي من عميد إلى (فريق أول))).
وقال رئيس الهلال السابق الأمير عبد الرحمن بن مساعد: ((الاتحاد ناد عظيم)).
وكتب المعلق الرياضي الإماراتي الشهير فارس عوض: ((لم ينتصر لنفسه فقط، بل سجل هدفا للجميع، ليلة أخرى تضاف لتاريخ تحفظه آسيا عن ظهر قلب لعميدها الاتحاد)).
وقال الإعلامي علي العلياني: ((العميد يسجل أعظم أهداف قارة آسيا.. بانسحابه من المباراة رغم أهميتها درس عظيم.. ملاعب كرة القدم لم تكن يوما ساحة للتسييس ولا للاستعراض بالقتلة.. وعلى الاتحاد الآسيوي أن يقوم بأدواره كما يجب.. هذه البؤرة من آسيا تفتقد لأبجديات الرياضة وروحها)).
وتفاعل حارس مرمى المنتخب السعودي، والهلال السابق محمد الدعيع بقوله: ((الاتحاد ناد كبير وعظيم، شكرا نادي الوطن)).
-مصادر أكدت أن تقرير مراقب المباراة يصب في مصلحة الاتحاد
-قرار مراقب الاتحاد الآسيوي لم يعتبر العميد منسحبا من اللقاء
-مراقب المواجهة أبلغ الاتحاديين بعدم إمكانية إقامة المباراة
-الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد دعمه العميد
-الاتحاد يؤكد في بيان رسمي أن المراقب أبلغ البعثة بعدم إقامة المواجهة
-الوسط الرياضي المحلي والعربي يتغنى بموقف العميد التاريخي

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