درس بالمجان من قلب إيران

(MENAFN
- Al Watan) كشفت مصادر كواليس قرار إلغاء مواجهة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني، التي كانت مقررة أول من أمس، لحساب الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وأن قرار مراقب اللقاء يصب في مصلحة العميد، وأنه لم يعتبر منسحبا لرفضه خوض المواجهة، وأشارت المصادر إلى أن تقرير مراقب المباراة سيكون الفيصل في القرار المنتظر من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
بدوره أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم دعمه الكامل لموقف العميد، مشيدا بحرص الاتحاد الآسيوي على إقامة المباراة في ظروف مناسبة.
فيما أكدت إدارة الاتحاد في بيان لها أنه، تم إبلاغه من قبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تقام في الموعد المحدد وبإمكان الفريق مغادرة الملعب وهو ما حدث، فيما تفاعل الوسط الرياضي السعودي والعربي، مع قرار إلغاء المباراة، مشيدين بموقف الاتحاد واصفين إياه بالنادي العظيم.
مصلحة العميد
أشارت المصادر إلى أن مراقب المباراة أمهل مسؤولي سباهان الإيراني 30 دقيقة لرفع التمثال من الملعب، وهو ما لم يحدث، فأصدر قرارا بإلغائها، بعدما أوضح لمسؤولي الناديين أنه من الصعب إقامة المباراة في تلك الظروف.
وأوضحت المصادر إلى أن قرار المراقب يصب في مصلحة العميد، الذي لم يعتبر منسحبا، وأن تقرير المراقب سيكون الفيصل في القرار النهائي الذي سيصدر من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
دعم كامل
أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان رسمي دعمه الكامل لممثل المملكة في دوري أبطال آسيا الاتحاد وقال في البيان ((تابعنا ما صاحب مباراة (العميد)، التي كانت مقررة مساء الإثنين، ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا)).
وأضاف: ((يشيد الاتحاد السعودي بحرص الاتحاد الآسيوي على إقامة المباراة في ظروف مناسبة، التي لمسها الاتحاد السعودي عبر المتابعة المستمرة من ممثليه اللذين رافقا نادي الاتحاد إلى إيران)).
وختم: ((يؤكد الاتحاد السعودي دعمه الكامل لنادي الاتحاد، واتخاذ كل الطرق القانونية لحفظ حقوقه)).
متابعة الحيثيات
أوضحت إدارة الاتحاد في بيان رسمي أصدرته، أنه بعد وصول الفريق إلى ملعب المباراة، تم إبلاغ مسؤولي الفريق من قبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المواجهة لن تقام وفق الموعد المحدد وبإمكان الفريق مغادرة الملعب، وأنه ووفقا لذلك غادرت بعثة النادي الملعب، وأن النادي سيتابع حيثيات القرار، ويدعو الاتحاد الآسيوي لحفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح. وشكرت الإدارة الاتحادية الاهتمام والمتابعة التي حظي بها من قبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيران ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكره القدم.
تفاعل محلي وعربي
تفاعل الوسط الرياضي السعودي والعربي، مع قرار إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وكتب نجم الاتحاد السابق، التونسي أحمد العكايشي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X: ((أفتخر وأعتز بنادي الاتحاد، موقف يخلد عبر التاريخ، سيذكر أن الاتحاد ليس مجرد نادي كرة قدم، هو درع للوطن العربي.. وطن وطن وطن.. نادي الوطن أتى)).
بدوره، علق خميس الزهراني نجم الاتحاد السابق، بقوله: ((عدم نزول الحكام للملعب، يؤكد سلامة تصرف الاتحاد الموقف السعودي ثابت في كافة المجالات)).
وواصل: ((بعد هذا الموقف الوطني المشرف، أتوقع ترقية النادي من عميد إلى (فريق أول))).
وقال رئيس الهلال السابق الأمير عبد الرحمن بن مساعد: ((الاتحاد ناد عظيم)).
وكتب المعلق الرياضي الإماراتي الشهير فارس عوض: ((لم ينتصر لنفسه فقط، بل سجل هدفا للجميع، ليلة أخرى تضاف لتاريخ تحفظه آسيا عن ظهر قلب لعميدها الاتحاد)).
وقال الإعلامي علي العلياني: ((العميد يسجل أعظم أهداف قارة آسيا.. بانسحابه من المباراة رغم أهميتها درس عظيم.. ملاعب كرة القدم لم تكن يوما ساحة للتسييس ولا للاستعراض بالقتلة.. وعلى الاتحاد الآسيوي أن يقوم بأدواره كما يجب.. هذه البؤرة من آسيا تفتقد لأبجديات الرياضة وروحها)).
وتفاعل حارس مرمى المنتخب السعودي، والهلال السابق محمد الدعيع بقوله: ((الاتحاد ناد كبير وعظيم، شكرا نادي الوطن)).
-مصادر أكدت أن تقرير مراقب المباراة يصب في مصلحة الاتحاد
-قرار مراقب الاتحاد الآسيوي لم يعتبر العميد منسحبا من اللقاء
-مراقب المواجهة أبلغ الاتحاديين بعدم إمكانية إقامة المباراة
-الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد دعمه العميد
-الاتحاد يؤكد في بيان رسمي أن المراقب أبلغ البعثة بعدم إقامة المواجهة
-الوسط الرياضي المحلي والعربي يتغنى بموقف العميد التاريخي
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