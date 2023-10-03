العدالة لاستغلال الصفا

(MENAFN
- Al Watan) يأمل العدالة ((15 نقطة)) في مواصلة زحفه نحو صدارة دوري Yelo، ومزاحمة العروبة، حينما يحل ضيفا على الصفا متذيل الترتيب بلا رصيد في ختام الجولة السابعة للدوري.
ويسعى هجر المتراجع ((4 نقاط)) إلى الخروج من مأزق الوقوع في خطر مراكز الهبوط، عندما يستضيف الترجي ((4 نقاط)).
ويتواجه جدة ((7 نقاط))، وضيفه الباطن "9 نقاط.
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