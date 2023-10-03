Wednesday, 04 October 2023 08:22 GMT

العدالة لاستغلال الصفا

10/3/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) يأمل العدالة ((15 نقطة)) في مواصلة زحفه نحو صدارة دوري Yelo، ومزاحمة العروبة، حينما يحل ضيفا على الصفا متذيل الترتيب بلا رصيد في ختام الجولة السابعة للدوري.
ويسعى هجر المتراجع ((4 نقاط)) إلى الخروج من مأزق الوقوع في خطر مراكز الهبوط، عندما يستضيف الترجي ((4 نقاط)).
ويتواجه جدة ((7 نقاط))، وضيفه الباطن "9 نقاط.

MENAFN03102023000089011017ID1107183909

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث