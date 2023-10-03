تيميش يغربل أبها

تيميش يغربل أبها
التاريخ
10/3/2023 11:14:22 PM
(MENAFN
- Al Watan) رفع مدرب أبها المؤقت الروماني جورجي تيميش من تحضيرات فريقه لمواجهة النصر، بعد غد، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وعمل تيميش على إجراء تعديلات بسيطة في قائمة فارس الجنوب، إذ يتوقع مشاركة التونسي سعد بقير من بداية اللقاء كلاعب أساسي بعد غيابه خلال الفترة الماضية للإصابة، وربما يشهد اللقاء مشاركة العراقي سعد ناطق، والظهير الأيسر محمد الكنيدري.
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