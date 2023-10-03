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تيميش يغربل أبها

10/3/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع مدرب أبها المؤقت الروماني جورجي تيميش من تحضيرات فريقه لمواجهة النصر، بعد غد، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وعمل تيميش على إجراء تعديلات بسيطة في قائمة فارس الجنوب، إذ يتوقع مشاركة التونسي سعد بقير من بداية اللقاء كلاعب أساسي بعد غيابه خلال الفترة الماضية للإصابة، وربما يشهد اللقاء مشاركة العراقي سعد ناطق، والظهير الأيسر محمد الكنيدري.

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