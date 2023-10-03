فحوص كيسيه تطمئن الأهلاويين

فحوص كيسيه تطمئن الأهلاويين
التاريخ
10/3/2023 11:14:21 PM
(MENAFN
- Al Watan) تلقى مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، دفعة معنوية قبل ديربي جدة، الذي سيجمع قلعة الكؤوس بالمنافس التقليدي الاتحاد على إستاد الجوهرة، بعد غد، بعدما أثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه أن الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مواجهة الاتفاق الماضية عبارة عن شد عضلي، ولن تعيقه عن المشاركة في الديربي. وتنفس يايسله الصعداء بمشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية، التي أجراها الراقي أمس، وطبق خلالها المدرب الألماني النهج التكتيكي الذي ينوي خوض القمة به.
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