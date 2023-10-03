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فحوص كيسيه تطمئن الأهلاويين

10/3/2023 11:14:21 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، دفعة معنوية قبل ديربي جدة، الذي سيجمع قلعة الكؤوس بالمنافس التقليدي الاتحاد على إستاد الجوهرة، بعد غد، بعدما أثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه أن الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مواجهة الاتفاق الماضية عبارة عن شد عضلي، ولن تعيقه عن المشاركة في الديربي. وتنفس يايسله الصعداء بمشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية، التي أجراها الراقي أمس، وطبق خلالها المدرب الألماني النهج التكتيكي الذي ينوي خوض القمة به.

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