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عالمي مختلف بسلسلة انتصارات

10/3/2023 11:14:21 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل النصر رقما مميزا في دوري أبطال آسيا، عقب انتصاره على استقلال دوشنبه الطاجيكي 3/ 1، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الخامسة للبطولة القارية الكبرى، إذ حقق العالمي الفوز في أول جولتين بدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية، ليتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة عقب فوزه في الجولة الأولى أمام مضيفه بيرسبوليس الإيراني 2/ صفر.
سلسلة مميزة
حافظ العالمي على سلسلة انتصاراته المتتالية في كل المسابقات هذا الموسم، بتحقيق الانتصار العاشر ((3 في آسيا، و6 في الدوري، وانتصار في كأس خادم الحرمين الشريفين)).
وسجل فارس نجد سادس فوز آسيوي على ملعب الأول بارك، منذ أعلن استحواذه على الملعب صيف 2021، مقابل خسارتين وتعادلين.
حضور ثنائي
واصل الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي، بعد ((الرائد، والطائي، والأهلي)).
وافتتح الدون أهداف فريقه أمام الاستقلال، قبل أن يضيف تاليسكا هدفين رجح بهما كفة النصر.
وتربع نجم النصر البرازيلي تاليسكا على صدارة هدافي البطولة، بعد أن سجل هدفين في الفوز على استقلال دوشنبه.
هداف آسيا
تربع نجم النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا على صدارة هدافي دوري أبطال آسيا، بعد أن سجل هدفين في الفوز على استقلال دوشنبه رافعا رصيده من الأهداف في البطولة إلى 4 أهداف، خلال مباراتين فقط، حيث شارك في الملحق أمام شباب الأهلي الإماراتي ((سجل هدفين)).
- النصر يكسب أول جولتين قاريتين للمرة الأولى
- العالمي يصل للانتصار العاشر على التوالي
- فارس نجد سجل فوزه القاري السادس على الأول بارك
- الدون والساحر يواصلان تسجيل الأهداف
- تاليسكا يتصدر هدافي دوري أبطال آسيا
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