عالمي مختلف بسلسلة انتصارات

(MENAFN
- Al Watan) سجل النصر رقما مميزا في دوري أبطال آسيا، عقب انتصاره على استقلال دوشنبه الطاجيكي 3/ 1، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الخامسة للبطولة القارية الكبرى، إذ حقق العالمي الفوز في أول جولتين بدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية، ليتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة عقب فوزه في الجولة الأولى أمام مضيفه بيرسبوليس الإيراني 2/ صفر.
سلسلة مميزة
حافظ العالمي على سلسلة انتصاراته المتتالية في كل المسابقات هذا الموسم، بتحقيق الانتصار العاشر ((3 في آسيا، و6 في الدوري، وانتصار في كأس خادم الحرمين الشريفين)).
وسجل فارس نجد سادس فوز آسيوي على ملعب الأول بارك، منذ أعلن استحواذه على الملعب صيف 2021، مقابل خسارتين وتعادلين.
حضور ثنائي
واصل الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي، بعد ((الرائد، والطائي، والأهلي)).
وافتتح الدون أهداف فريقه أمام الاستقلال، قبل أن يضيف تاليسكا هدفين رجح بهما كفة النصر.
وتربع نجم النصر البرازيلي تاليسكا على صدارة هدافي البطولة، بعد أن سجل هدفين في الفوز على استقلال دوشنبه.
هداف آسيا
تربع نجم النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا على صدارة هدافي دوري أبطال آسيا، بعد أن سجل هدفين في الفوز على استقلال دوشنبه رافعا رصيده من الأهداف في البطولة إلى 4 أهداف، خلال مباراتين فقط، حيث شارك في الملحق أمام شباب الأهلي الإماراتي ((سجل هدفين)).
- النصر يكسب أول جولتين قاريتين للمرة الأولى
- العالمي يصل للانتصار العاشر على التوالي
- فارس نجد سجل فوزه القاري السادس على الأول بارك
- الدون والساحر يواصلان تسجيل الأهداف
- تاليسكا يتصدر هدافي دوري أبطال آسيا
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