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ترمب يستغل محاكمته في الترويج لحملته الانتخابية

10/3/2023 11:14:21 PM
(MENAFN- Al Watan) تعد ديناميكة تحويل المحاكمات إلى مشاهد إعلامية من تخصص الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، وكانت واضحة عندما عاد الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظًا للحزب الجمهوري إلى نيويورك في اليوم الافتتاحي لمحاكمة احتيال مدنية تتهمه بتضخيم قيمة أعماله بشكل كبير.
ولم يكن ترمب ملزما بالمثول، الإثنين، ولم يخاطب المحكمة. لكنه مع ذلك اغتنم الفرصة لخلق مشهد إعلامي يضمن عودته إلى دائرة الضوء مرة أخرى. وقد صور نفسه مرة أخرى على أنه ضحية لنظام قضائي مسيس، وهو الموقف الذي ساعده على الظهور كزعيم بلا منازع للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في عام 2024. وحصد ظهوره اهتماما أكبر بكثير مما كان يمكن أن تقدمه أي حملة انتخابية عادية. وأعطت ترمب فرصة جديدة لحشد قاعدته الانتخابية وجمع التبرعات بادعاءات مفادها أن القضايا التي يواجهها ليست أكثر من محاولة منسقة لتدمير حملته.
لوائح الاتهام
وتكرر المشهد عندما أبلغ ترمب المحاكم والسجن المحلي بأنه سينظر في أربع لوائح اتهام جنائية. ومرة أخرى، حيث انتظر المراسلون في طوابير طوال الليل للحصول على مقاعد في قاعة المحكمة؛ وتتبعت مروحيات الأخبار رحلة موكبه من برج ترمب إلى قاعة المحكمة في مانهاتن السفلى؛ وقامت شبكات الكابل بنقل المشهد مباشرة على شاشة التلفزيون.
وأظهر ذلك كيف استخدم ترمب ببراعة مشاكله القانونية لصالح حملته.
وبينما اعتقد بعض المنافسين ذات يوم أن قائمة ترمب الطويلة من المشاكل القانونية قد تثني الناخبين الجمهوريين عن اختياره كمرشحهم، فإن مكانته في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري تحسنت فقط منذ ما قبل لوائح الاتهام وساعدته على جمع ملايين الدولارات.
استفادة كاملة
وفي حين قد يخجل السياسيون الآخرون من لفت الانتباه إلى الاتهامات بارتكاب مخالفات، فقد استفاد ترمب استفادة كاملة من الكاميرات. وخاطب وسائل الإعلام المتجمعة خارج قاعة المحكمة عدة مرات وانتقد القضية وقدم تعليقات. قال السكرتير الصحفي السابق للبيت الأبيض آري فلايشر: ((كل محام يقول: لا تتحدث))، وعلى كل مرشح أن يطيع المحامي. إن ترمب يتجاهل قواعد اللعبة. وأضاف أنه بالنسبة لترمب، فإن الخطوط الفاصلة بين الحملة الانتخابية وقاعة المحكمة قد تم محوها الآن. وقال: ((كل يوم هو يوم مهم، سواء كان ذلك في ولاية أيوا أو نيو هامبشاير أو في قاعة المحكمة))، مضيفًا أن ((كل ظهور يمثل فرصة لدق الجرس، وتوجيه رسالة، والقول إنه ضحية سلاح مسلح)). وهو الوحيد الذي يستطيع تغيير واشنطن.
التهم الموجهة
وتتهم قضية الاحتيال المدني، التي رفعتها المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، ترمب وشركته بخداع البنوك وشركات التأمين وغيرها من خلال المبالغة بشكل مزمن في تقدير ثروته بما يصل إلى 3.6 مليارات دولار.
وقد حكم القاضي آرثر إنجورون بالفعل بأن ترمب ارتكب عملية احتيال. وإذا تم تأييد هذه القضية في الاستئناف، فقد تكلف الرئيس السابق السيطرة على بعض أغلى ممتلكاته، بما في ذلك برج ترمب، وهو مبنى مكاتب في وول ستريت وملاعب جولف. ويسعى جيمس أيضًا إلى فرض غرامات بقيمة 250 مليون دولار ومنع ترامب من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك.

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