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تونس ترفض التمويل الأوروبي لافتقاره إلى الاحترام

10/3/2023 11:14:20 PM
(MENAFN- Al Watan) اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، الاتحاد الأوروبي بعدم متابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا العام لمساعدة تونس على حراسة حدودها والحد من التهريب وتحقيق التوازن في ميزانيتها الفيدرالية.
وأعلنت تونس أنها سترفض دفعة من الأموال التي أرسلتها أوروبا لمساعدة الدولة المثقلة بالديون في القيام بدوريات في البحر الأبيض المتوسط ​​مع ارتفاع عبور قوارب المهاجرين إلى مستويات لم تشهدها منذ عدة سنوات.
وعلى الرغم من وصف الدعم بأنه ((مبلغ صغير))، فإن سعيد قال، إن القرار لم يتعلق بحجمه بقدر ما يتعلق بكيفية ((افتقاره إلى الاحترام)).
وقال سعيد في تصريح نشرته وكالة الأنباء التونسية، إن ((كنوز الدنيا لا تعادل حبة واحدة من سيادتنا في نظر شعبنا)) و))تونس التي تقبل التعاون، لا تقبل أي شيء يشبه الصدقات)).
أموال الهجرة
ولم يعلق الممثلون الأوروبيون على رفض تونس. وهذه الأموال هي أحد مكونات اتفاق واسع النطاق توسط فيه الاتحاد الأوروبي وسعيد في روما في يوليو الماضي لتحويل أكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار) إلى تونس. وتضمن هذا الاتفاق تعهدا بـ105 ملايين يورو (110 ملايين دولار) مخصصة للهجرة.
وبرزت تونس كواحدة من نقاط الانطلاق الرئيسية لهذا العام للمهاجرين –بما في ذلك العديد منهم الفارين من الحرب والفقر– الذين يسعون للوصول إلى أوروبا. وهبط غالبية المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا هذا العام، وعددهم 127 ألف مهاجر، في لامبيدوزا، وهي جزيرة صغيرة أقرب إلى شمال أفريقيا من البر الرئيسي الإيطالي.

ومع وصول عديد من القوارب الفولاذية التي تحمل المهاجرين إلى الجزيرة الشهر الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها سترسل مبلغًا أوليًا قدره 127 مليون يورو (133 مليون دولار) إلى تونس. تم تخصيص أكثر من نصف هذه الأموال للهجرة – لمحاربة التهريب، ودعم إنفاذ القانون التونسي وتسهيل عودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
على الرغم من أن المؤيدين، بما في ذلك رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أشادوا بالاتفاق باعتباره نموذجًا إقليميًا، إلا أن ألمانيا ومنتقدين آخرين شككوا في فعاليته.
ويأتي رفض الأموال بعد أقل من شهر من منع تونس دخول مندوبي البرلمان الأوروبي الذين يحاولون زيارة البلاد، قائلة إنها لن تسمح بالتدخل في سياساتها الداخلية.

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