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اتفاق ثلاثي لتسريع صادرات الحبوب الأوكرانية

10/3/2023 11:14:20 PM
(MENAFN- Al Watan) قادت أزمة الحبوب الأوكرانية إلى اتفاق ثلاثي بين أوكرانيا وبولندا وليتوانيا على خطة يأملون أن تساعد في تسريع صادرات الحبوب الأوكرانية، حسبما قال مسؤولون، مع احتمال استفادة الدول المحتاجة خارج أوروبا من الإجراءات الأسرع.
ويعني الاتفاق أن عمليات تفتيش الحبوب ستنتقل من الحدود الأوكرانية - البولندية إلى ميناء ليتوانيا على بحر البلطيق، وفقا لبيان صادر عن وزارة الزراعة الأوكرانية.
وقد شكلت الصادرات الزراعية إحدى أكبر التهديدات للوحدة الأوروبية في أوكرانيا منذ الغزو الروسي.
تسهيل العبور
وقال البيان إن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عبور الصادرات الأوكرانية عبر الأراضي البولندية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ومن ميناء كلايبيدا الليتواني، حيث سيتم إجراء عمليات التفتيش على الآفات والأمراض النباتية بدءا من الأربعاء، يمكن تصدير الحبوب عن طريق البحر إلى جميع أنحاء العالم.
وفي حين أن الهدف المعلن هو تسريع صادرات الحبوب الأوكرانية، فإن الاتفاق قد يساعد أيضا في نزع فتيل التوترات بشأن أسعار الحبوب بين أوكرانيا وبولندا في الوقت الذي قد يضعف فيه بعض الدعم الدولي لجهود كييف لرد الغزو الروسي.
ضربة قوية
ووجهت روسيا ضربة قوية بانسحابها في يوليو من اتفاق في زمن الحرب كان يضمن المرور الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وقد أدى ذلك إلى جعل الطرق البرية الأكثر تكلفة عبر أوروبا هي المسار الرئيسي لصادرات أوكرانيا.
ويشعر المزارعون في البلدان المجاورة بالاستياء من غمر المنتجات الغذائية الأوكرانية أسواقهم المحلية، مما أدى إلى انخفاض الأسعار، والإضرار بسبل عيشهم. وقد ساعد الشحن المختوم في مكافحة هذه المشكلة، وقد يكون إرسال الحبوب الأوكرانية مباشرة إلى الميناء الليتواني بمثابة الحل أيضًا.
وأعلنت بولندا والمجر وسلوفاكيا فرض حظر على الواردات المحلية من الأغذية الأوكرانية، بعد انتهاء الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في منتصف سبتمبر. وقدمت أوكرانيا شكوى بعد فترة وجيزة إلى منظمة التجارة العالمية مع تفاقم الخلاف.
وقالت دول الاتحاد الأوروبي إنها ستواصل السماح لهذه المنتجات بالانتقال عبر حدودها إلى أجزاء من العالم يعاني فيها الناس الجوع.
هجمات الطائرات
من جهة اخرى، اعترضت الدفاعات الجوية الأوكرانية 29 من أصل 31 طائرة دون طيار من طراز شاهد وصاروخ كروز من طراز إسكندر-كيه تم إطلاقها فوق أوكرانيا، حسبما ذكرت القوات الجوية الأوكرانية.
وأضافت أنها استهدفت منطقة دنيبروبتروفسك بشرق أوكرانيا، ومنطقة ميكولايف بجنوب أوكرانيا. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ولكن لحقت أضرار بمنشأة صناعية.
وأعلن المكتب الرئاسي الأوكراني، اليوم الثلاثاء، أن مدنيين اثنين على الأقل قتلا، وأصيب 14 آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت أن العدد الأكبر من الضحايا وقع في الجنوب، حيث قصف الجيش الروسي العاصمة الإقليمية خيرسون تسع مرات.
أوكرانيا:
مورد عالمي رئيسي للقمح والشعير والذرة والزيت النباتي.
تكافح منذ الغزو الروسي لإيصال منتجاتها الغذائية إلى أجزاء العالم المحتاجة. اتفقت مع بولندا وليتوانيا على خطة لتسريع صادرات الحبوب الأوكرانية.

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