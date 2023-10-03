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220 نقشا تراثيا في سجاد

10/3/2023 11:14:20 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف رئيس مجلس جمعية الآثار والتراث في المنطقة الشرقية سعود القصيبي، توقيع الجمعية عقدًا مع مؤسسة العليان الخيرية لتمويل مشروع لتدريب فتيات الضمان الاجتماعي على صناعة السجاد اليدوي، مؤكدًا توجه الجمعية إلى التوسع في إحياء صناعة النسيج بالمنطقة، التي من بينها البشت النسائي.
الصناعات المندثرة
أشار القصيبي إلى أن الجمعية تولي اهتماما خاصا بالتراث، وأن مشروع ((نسيج هجر)) في مرحلته الأولى، وهو صناعة السجاد الأحسائي، جاء بعد دراسة شملت العديد من الصناعات المندثرة بالمنطقة، انطلاقا من رؤيتها على الحفاظ واستمرار الموروثات القديمة من صناعات وحرف بالمنطقة، وأن الجمعية من الجمعيات الرائدة غير الربحية، وتعمل في الدراسات والاستشارات الأثرية وفي مجالي التراث المادي وغير المادي.
الكوت والنعاثل والرفعة
أبان القصيبي أنه روعي في تصميم نماذج ((السجاد)) أن تكون بهوية سعودية، وبطابع تراثي محلي أحسائي بعد دراسة أكثر من 220 نقشًا أحسائيًا والعديد من النماذج الدولية لقطع السجاد، واستعين لإخراج العمل بخبراء في مجال النقوش التراثية المحلية وفنانين رقميين لتحويل نقوش النماذج الجصية والأبواب الخشبية بأحياء الكوت والنعاثل والرفعة بالأحساء إلى نماذج زخرفية لتوظيفها كتصاميم، ويتولى التدريب معهد فتاتي للتدريب التابع لجمعية فتاة الأحساء، لافتًا إلى أن البرنامج هو باكورة لمبادرة (نسيج هجر) في الجمعية لإحياء صناعة النسيج المندثرة بالمنطقة، انطلاقا من التدريب إلى التمكين.
كسوة الكعبة المشرفة
قال القصيبي: تعد صناعة النسيج من أقدم الصناعات التاريخية في المنطقة الشرقية، والتي كانت تشتهر بها الأحساء بالعباءات، وكانت أقمشة الأحساء اليدوية تصدر إلى عدد من الجهات، قبل أن تتعرض للاندثار بسبب مزاحمة النسيج المصنع آليًا القادم من الخارج الرخيص ثمنًا. وكان نسيج الأحساء يصنع للبشوت والعباءات ويستعمل أيضا كمفارش للأرض، ولشهرة النسيج وجودته تشرفت الأحساء بصناعة كسوة الكعبة المشرفة في الدولة السعودية الأولى، فكسيت بكسوة أحسائية قيلانية سوداء مطرزة بالذهب والفضة، زمن الإمام سعود الكبير 8 مرات بين الأعوام 1221 ه - 1227 ه، كما كسيت الكعبة المشرفة عددا من المرات زمن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن كان آخرها سنة 1343هـ.

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