الجابر: قطاع البترول أساسي في الحل المناخي

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

أبو ظبي – قال رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المقبل لتغيرالمناخ (COP28) يوم الإثنين 2 تشرين الأول/أكتوبرخلال فعالية لقطاع النفط في العاصمة أبو ظبي, أن لدى قطاع النفط الاحفوري دوراً هاماً في مواجهة الأزمة المناخية.

وقال سلطان الجابر (في الصورة أعلاه) والذي يشغل كذلك منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (ADNOC) وهي شركة البترول المملوكة للدولة الإماراتية في كلمته خلال مؤتمر ADIPEC الذي جمع ممثلين عن هذا القطاع وسلطات حكومية من دول عدة.

” نُظِرَ لهذه الصناعة لفترة طويلة من الزمن على أنها جزءٌ من المشكلة وأنها لم تكن تقوم بما هو وافي أو حتى أنها في بعض الحالات كانت تعيق أي تقدم.

وأضاف قائلاً:“إنها فرصة لنظهر للعالم أن هذه الصناعة في الواقع أساسية في حل الازمة المناخية”.“هذه الصناعة ممكن أن تغير النقاش العالمي, ولقد حان الوقت لإسكات المشككين من خلال استخدام الاستثمارات والتكنولوجيا من أجل تحقيق النتائج.”

وطالب الجابر قادة هذه الصناعة تقليل الانبعاثات المرتبطة بتوليد الطاقة وزيادة استخدام موارد الطاقة المتجددة.

كما حث على تبني“الحل المنخفض الكربون” مثل احتجاز و تخزين الكربون, وهي الأساليب التي يؤكد خبراء المناخ بأنها تصرف الانتباه عن الهدف الملح المتمثل في الحد من التلوث الذي يتسبب به الوقود الاحفوري.

من ناحية أخرى, فقد حصل الجابر على دعم لمشاركين في COP28 بما فيهم ممثل الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري, عندما أكد إيمانه بأن“التخفيض االتدريجي لاستخدام الوقود الاحفوري أمر لا مفر منه”

وفي نفس الوقت, دافع المسؤولون التنفيذيون والمسؤولون في الدول الرئيسية المنتجة للنفط عن زيادة الاستثمار من أجل تزويد السوق وتجنب انخفاض امدادات الوقود.

الاستثمار

وقال هيثم الغيص الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (OPEC) خلال هذا الحدث أن المطالبات بقطع استثمارات الوقود الاحفوري أمر خطير.“نشهد الكثير من المطالبات من اجل توقف الاستثمار بالنفط, ونعتقد بأن هذا سيأتي بنتائج عكسية”.

“هذا يضع دول في أوروبا وأجزاء كثيرة أخرى من العالم في خطر, لأن الأمن الطاقي” (أمن الطاقة) هو أحد المحاور الرئيسية للنمو الاقتصادي العالمي.

وبديلاً لذلك، دعا إلى استثمارات بقيمة 600 مليار دولار سنوياً حتى العام 2045“مخصصة لصناعة النفط وحدها”.

وأضاف قائلاً:“هذا ضروري لكي نتمكن من تحقيق الأمن الطاقي لأوروبا وباقي العالم”





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©Ryan Lim/AFP