الجابر: قطاع البترول أساسي في الحل المناخي

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أبو ظبي – قال رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المقبل لتغيرالمناخ (COP28) يوم الإثنين 2 تشرين الأول/أكتوبرخلال فعالية لقطاع النفط في العاصمة أبو ظبي, أن لدى قطاع النفط الاحفوري دوراً هاماً في مواجهة الأزمة المناخية.
وقال سلطان الجابر (في الصورة أعلاه) والذي يشغل كذلك منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (ADNOC) وهي شركة البترول المملوكة للدولة الإماراتية في كلمته خلال مؤتمر ADIPEC الذي جمع ممثلين عن هذا القطاع وسلطات حكومية من دول عدة.
” نُظِرَ لهذه الصناعة لفترة طويلة من الزمن على أنها جزءٌ من المشكلة وأنها لم تكن تقوم بما هو وافي أو حتى أنها في بعض الحالات كانت تعيق أي تقدم.
وأضاف قائلاً:“إنها فرصة لنظهر للعالم أن هذه الصناعة في الواقع أساسية في حل الازمة المناخية”.“هذه الصناعة ممكن أن تغير النقاش العالمي, ولقد حان الوقت لإسكات المشككين من خلال استخدام الاستثمارات والتكنولوجيا من أجل تحقيق النتائج.”
وطالب الجابر قادة هذه الصناعة تقليل الانبعاثات المرتبطة بتوليد الطاقة وزيادة استخدام موارد الطاقة المتجددة.
كما حث على تبني“الحل المنخفض الكربون” مثل احتجاز و تخزين الكربون, وهي الأساليب التي يؤكد خبراء المناخ بأنها تصرف الانتباه عن الهدف الملح المتمثل في الحد من التلوث الذي يتسبب به الوقود الاحفوري.
من ناحية أخرى, فقد حصل الجابر على دعم لمشاركين في COP28 بما فيهم ممثل الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري, عندما أكد إيمانه بأن“التخفيض االتدريجي لاستخدام الوقود الاحفوري أمر لا مفر منه”
وفي نفس الوقت, دافع المسؤولون التنفيذيون والمسؤولون في الدول الرئيسية المنتجة للنفط عن زيادة الاستثمار من أجل تزويد السوق وتجنب انخفاض امدادات الوقود.
الاستثمار
وقال هيثم الغيص الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (OPEC) خلال هذا الحدث أن المطالبات بقطع استثمارات الوقود الاحفوري أمر خطير.“نشهد الكثير من المطالبات من اجل توقف الاستثمار بالنفط, ونعتقد بأن هذا سيأتي بنتائج عكسية”.
“هذا يضع دول في أوروبا وأجزاء كثيرة أخرى من العالم في خطر, لأن الأمن الطاقي” (أمن الطاقة) هو أحد المحاور الرئيسية للنمو الاقتصادي العالمي.
وبديلاً لذلك، دعا إلى استثمارات بقيمة 600 مليار دولار سنوياً حتى العام 2045“مخصصة لصناعة النفط وحدها”.
وأضاف قائلاً:“هذا ضروري لكي نتمكن من تحقيق الأمن الطاقي لأوروبا وباقي العالم”
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©Ryan Lim/AFP
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