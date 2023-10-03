أدنوك الإماراتية تعتزم إنتاج وقود طائرات

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت شركة "أدنوك" الإماراتية في بيان لها، عزمها إنتاج وقود طائرات صديق للبيئة، ويمكن أن يقلل استخدامه من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 80%.

كما أعلنت "أدنوك" اليوم، عن حصول مصفاة الرويس التابعة لها على "الشهادة الدولية للاستدامة والكربون" (ISCC) لإنتاج وقود الطيران المستدام، ما يجعلها الشركة الأولى على مستوى الشرق الأوسط التي تحصل على هذا التقدير الدولي المميز، الذي يؤكد التزام الشركة الراسخ بالتعاون مع عملائها لتسريع جهودهم لخفض الانبعاثات.

ووفقاً لخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي، ستتمكن "أدنوك" من تزويد شركات الطيران الدولية في "مطار أبوظبي الدولي" بوقود الطيران المستدام الذي يتم إنتاجه باستخدام زيوت الطهي المستعملة كمادة أولية يتم مزجها بوقود الطائرات في مصفاة "الرويس". ومن المتوقع أن يتم في وقت لاحق من هذا الشهر توفير أول كمية من وقود الطائرات المستدام تكفي لتزويد رحلة طائرة دريملاينر "787-10" بالوقود من أبوظبي إلى باريس، بحسب الشركة.

ووفقا لمنظمة الطيران المدني الدولي، حتى بداية عام 2021، تم تنفيذ أكثر من 350 ألف رحلة ركاب باستخدام وقود طيران صديق للبيئة حول العالم.

وتواصل "أدنوك" تنفيذ نقلة نوعية واتخاذ خطوات عملية لجعل طاقة اليوم أنظف مع الاستثمار في الطاقات النظيفة المستقبلية وذلك لتعزيز مكانتها كمزود عالمي موثوق ومسؤول للطاقة. وضمن مساعيها المستمرة لدعم مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، أعلنت "أدنوك" مؤخراً عن تقريب موعد تحقيق هدفها للحياد المناخي إلى عام 2045 بدلاً من 2050.



