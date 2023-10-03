المؤشر نيكاي الياباني يفتح على تراجع 1.51% وانخفاض توبكس الأوسع نطاقا 1.36 بالمئة

المؤشر نيكاي الياباني يفتح على تراجع 1.51% وانخفاض توبكس الأوسع نطاقا 1.36 بالمئة
التاريخ
10/3/2023 9:20:51 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تراجع المؤشر نيكاي الياباني عند الفتح اليوم الأربعاء.
وهبط نيكي 1.51 بالمئة إلى 30765.03 نقطة، بينما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.36 بالمئة إلى 2244.41 نقطة.
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