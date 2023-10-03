كيفن مكارثي بعد إطاحته من رئاسة مجلس النواب: أشعر بالارتياح!

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قال رئيس مجلس النواب الأميركي المعزول كيفن مكارثي إنه يشعر بالارتياح بعد السابقة التاريخية بالإطاحة به من منصبه كرئيس للمجلس.
ولدى سؤاله من أحد الصحفيين عن شعوره بعد التصويت بعزله أجاب
مكارثي
لكن بحدة: "أشعر بالارتياح!"
وأكد مكارثي أنه لا ينوي الترشح مجددا لرئاسة مجلس النواب، رغم أنه يمكن
من الناحية النظرية للمشرعين التصويت لصالح إعادة مكارثي إلى منصبه.
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