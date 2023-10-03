كيفن مكارثي بعد إطاحته من رئاسة مجلس النواب: أشعر بالارتياح!

MENAFN - Khaberni) خبرني -قال رئيس مجلس النواب الأميركي المعزول كيفن مكارثي إنه يشعر بالارتياح بعد السابقة التاريخية بالإطاحة به من منصبه كرئيس للمجلس.



ولدى سؤاله من أحد الصحفيين عن شعوره بعد التصويت بعزله أجاب

مكارثي

لكن بحدة: "أشعر بالارتياح!"

وأكد مكارثي أنه لا ينوي الترشح مجددا لرئاسة مجلس النواب، رغم أنه يمكن

من الناحية النظرية للمشرعين التصويت لصالح إعادة مكارثي إلى منصبه.