هجمات أوكرانية على روسيا والقرم

MENAFN - Khaberni) خبرني - شنت أوكرانيا، مساء امس الثلاثاء، سلسلة هجمات متزامنة استهدفت مناطق داخل روسيا، وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها الأخيرة إلى أراضيها عام 2014، ووصفت موسكو الهجمات، التي قالت إنها أحبطتها، بـ"الإرهابية".

هجوم على بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة قام بها "نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي"، على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي، مساء الثلاثاء، باستخدام قذيفتين من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة وطائرة من دون طيار. أكدت الوزارة تدمير جميع الأهداف الجوية فوق منطقة بيلغورود بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة.

محاولة استهدف القرم

في السياق ذاته، أعلنت الدفاع الروسية إحباط هجوم صاروخي أوكراني فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم. أوضحت أنه جرى إحباط "محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي"، باستخدام صاروخ "نبتون". اكتشفت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة صاروخا أوكرانيا ودمرته، فوق البحر الأسود. ذكر حاكم سيفاستوبول في شبه الجزيرة، أنه تم إعلان حالة تأهب جوي في المدينة. توقفت وسائل النقل العام البحرية والبرية عن الحركة مؤقتا نتيجة التأهب.

تكتيك الهجمات الأوكرانية

كثفت أوكرانيا، في الآونة الأخيرة، من عمليات استهدف شبه جزيرة القرم والداخل الروسي. صارت وزارة الدفاع الروسية تعلن بشكل يومي عن إسقاط الطائرات الأوكرانية المسيّرة التي تستهدف القرم ومناطق داخل روسيا مثل بيلغورود، التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن الحدود مع أوكرانيا. كان أبرز الهجمات الأوكرانية في هذا السياق قصف مقر أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول، أواخر سبتمبر الماضي. يقول خبراء إن الهجمات الأوكرانية على القرم والداخل الروسي تعزز قدرة كييف على إحياء الهجوم المضاد، الذي تحدثت الكثير من الدوائر السياسية الغربية عن بطئه وربما إخفاقه في كثير من الأوقات. تسعى كييف، بحسب هؤلاء، إلى لي ذراع الجيش الروسي بعيدا عن مناطق التمترس الدفاعية وخطوط الدفاع الحصينة، عبر شن الهجمات هنا وهناك.