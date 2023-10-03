عوض : وزارة العمل تم اضعافها

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- شدد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض أن وزارة العمل لا تقوم بدورها الرئيسي وإن
وزارة العمل
تم اضعافها وكان الممكن أن يتم إغلاقها.
ونوه العدوان إلى ان وزارة العمل اليوم أصبحت رؤيتها وغايتها مختلفة تماما ولم يعد هناك اهتمام بالعاملين بالقطاع الزراعي وهناك تقصير جدا تجاه العاملين.
وطالب عوض وزارتي العمل
بتنظيم عمل العاملين بالقطاع الزراعي من حيث تنظيم عملهم بعدد الساعات وإخضاعهم إلى قانون التأمين الصحي الضمان الاجتماعي وضمان حقوق العاملين.
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