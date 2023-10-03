عوض : وزارة العمل تم اضعافها

MENAFN - Khaberni) خبرني- شدد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض أن وزارة العمل لا تقوم بدورها الرئيسي وإنوزارة العملتم اضعافها وكان الممكن أن يتم إغلاقها.

ونوه العدوان إلى ان وزارة العمل اليوم أصبحت رؤيتها وغايتها مختلفة تماما ولم يعد هناك اهتمام بالعاملين بالقطاع الزراعي وهناك تقصير جدا تجاه العاملين.

وطالب عوض وزارتي العمل

بتنظيم عمل العاملين بالقطاع الزراعي من حيث تنظيم عملهم بعدد الساعات وإخضاعهم إلى قانون التأمين الصحي الضمان الاجتماعي وضمان حقوق العاملين.



