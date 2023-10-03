جهات حكومية تدعو مرشحين للامتحانات - أسماء

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يدعو ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع 17 وزارة وجهة حكومية، مئات المرشحين للامتحان التنافسي، يوم الثلاثاء المقبل.
وبحسب الإعلان في الصحف اليومية، فإن الامتحان التنافسي يتألف من مجال الاختصاص المعرفي ومجال القدرات والاستعدادات والمهارات.
الوزارات والمؤسسات الحكومية التي دعت المرشحين هي؛ وزارة النقل، وزارة المالية، وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات، وزارة الداخلية، وهيئة تنظيم الطيران المدني، ومؤسسة تنمية أموال الأيتام، ومؤسسة التدريب المهني، وسلطة إقليم البترا التنموي والسياحي، ودائرة قاضي القضاة، وجامعة البلقاء التطبيقية، وأمانة عمّان الكبرى، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، ومجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد، ومجلس الخدمات المشتركة لمحافظة جرش، ووزارة الإدارة المحلية.
وتاليا الأسماء والتفاصيل:
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