جهات حكومية تدعو مرشحين للامتحانات - أسماء

MENAFN - Khaberni) خبرني - يدعو ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع 17 وزارة وجهة حكومية، مئات المرشحين للامتحان التنافسي، يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب الإعلان في الصحف اليومية، فإن الامتحان التنافسي يتألف من مجال الاختصاص المعرفي ومجال القدرات والاستعدادات والمهارات.

الوزارات والمؤسسات الحكومية التي دعت المرشحين هي؛ وزارة النقل، وزارة المالية، وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات، وزارة الداخلية، وهيئة تنظيم الطيران المدني، ومؤسسة تنمية أموال الأيتام، ومؤسسة التدريب المهني، وسلطة إقليم البترا التنموي والسياحي، ودائرة قاضي القضاة، وجامعة البلقاء التطبيقية، وأمانة عمّان الكبرى، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، ومجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد، ومجلس الخدمات المشتركة لمحافظة جرش، ووزارة الإدارة المحلية.

وتاليا الأسماء والتفاصيل: