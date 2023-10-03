احـالات إلى التقاعد بالصحة - أسماء

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قرر مجلس الوزراء إحالة 12 موظفا في وزارة الصحة الى التقاعد.
وجاء قرار التقاعد لبلوغهم السن القانوني.
وتاليا الأسماء:
نبيه جريس حنا عويس
راضي علي قاسم الخطيب
أيمن أحمد عبدالله الحياري
رياض خالد إسماعيل حمد
معين موسى عبد سرحان
أيمن سلطان عبدالله الشريدة
وليد فارس محمد نصار
حسين محمد نعيم سعد
اسحق حسونة سعيد نمر
خالد جبر أحمد النوافلة
هاشم محمد قاسم المومني
هشام أحمد ذياب العقيل.
MENAFN03102023000151011027ID1107183258
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.