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احـالات إلى التقاعد بالصحة - أسماء

10/3/2023 7:26:42 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قرر مجلس الوزراء إحالة 12 موظفا في وزارة الصحة الى التقاعد.

وجاء قرار التقاعد لبلوغهم السن القانوني.

وتاليا الأسماء:

نبيه جريس حنا عويس


راضي علي قاسم الخطيب


أيمن أحمد عبدالله الحياري

رياض خالد إسماعيل حمد


معين موسى عبد سرحان


أيمن سلطان عبدالله الشريدة

وليد فارس محمد نصار


حسين محمد نعيم سعد


اسحق حسونة سعيد نمر


خالد جبر أحمد النوافلة


هاشم محمد قاسم المومني


هشام أحمد ذياب العقيل.

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