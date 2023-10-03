وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط صاروخ أوكراني قبالة شبه جزيرة القرم



أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم الثلاثاء أنها أسقطت صاروخا أوكرانيا قبالة ساحل شبه جزيرة القرم.

وقالت في بيان إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخا أوكرانيا من طراز "نبتون" فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود قبالة ساحل شبه جزيرة القرم.