وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط صاروخ أوكراني قبالة شبه جزيرة القرم

وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط صاروخ أوكراني قبالة شبه جزيرة القرم
التاريخ
10/3/2023 7:26:32 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم الثلاثاء أنها أسقطت صاروخا أوكرانيا قبالة ساحل شبه جزيرة القرم.
وقالت في بيان إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخا أوكرانيا من طراز "نبتون" فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود قبالة ساحل شبه جزيرة القرم.
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