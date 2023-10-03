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الولايات المتحدة.. بايدن يدعو لانتخاب رئيس لمجلس النواب سريعاً بعد عزل الجمهوري كيفن ماكارثي

10/3/2023 7:26:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء إلى المسارعة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد عزل الجمهوري كيفن ماكارثي من المنصب.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار "نظراً إلى أنّ التحدّيات الملحّة التي تواجه بلدنا لا تنتظر، يأمل (الرئيس) بأن ينتخب مجلس النواب رئيساً له سريعاً".

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