الولايات المتحدة.. بايدن يدعو لانتخاب رئيس لمجلس النواب سريعاً بعد عزل الجمهوري كيفن ماكارثي

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء إلى المسارعة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد عزل الجمهوري كيفن ماكارثي من المنصب.
وجاء في بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار "نظراً إلى أنّ التحدّيات الملحّة التي تواجه بلدنا لا تنتظر، يأمل (الرئيس) بأن ينتخب مجلس النواب رئيساً له سريعاً".
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