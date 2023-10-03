الولايات المتحدة.. بايدن يدعو لانتخاب رئيس لمجلس النواب سريعاً بعد عزل الجمهوري كيفن ماكارثي

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء إلى المسارعة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد عزل الجمهوري كيفن ماكارثي من المنصب.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار "نظراً إلى أنّ التحدّيات الملحّة التي تواجه بلدنا لا تنتظر، يأمل (الرئيس) بأن ينتخب مجلس النواب رئيساً له سريعاً".

اقرأ ايضا:

للمرة الأولى في تاريخ أمريكا.. مجلس النواب يعزل رئيسه كيفين مكارثي

بعد تصويت على المضي قدماً للإطاحة به.. منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي في خطر كبير