أسواق رأس المال الخاصة بحاجة إلى كشف غموضها

إذا اخترت أن تدفع رسوماً عالية؛ لوضع أموالك لسنوات عدة في صناديق الأصول ذات القيم غير المحددة، فإنك بذلك تخالف كل خطط الاستثمار الشائعة، لكن بالنسبة لمديري صناديق رأس المال الخاصة الذين يقومون بوضع أموال المستثمرين في الأسهم، والائتمانات، والعقارات، وغيرها من الأصول البديلة غير المطروحة للتداول العام، فهذا نموذج عمل مربح.

ومع وصول أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية، أقبل المستثمرون المؤسسون بقوة على العائدات الأعلى التي تقدمها الأصول الخاصة لكن مع إشارة البنوك المركزية في الوقت الحالي إلى استمرار أسعار الفائدة في الارتفاع لفترة أطول، تشعر الهيئات التنظيمية بالقلق إزاء المخاطر الخفية التي تكتنف هذا القطاع الغامض.

وقد نمت الأصول الخاضعة لإدارة الصناديق الخاصة على مستوى العالم بأكثر من خمسة أضعاف منذ عام 2008 لتتجاوز اليوم 13 تريليون دولار. كما حققت الأسواق الخاصة في المتوسط عوائد تاريخية غير أن المناخ الاقتصادي قد أصبح أقل تشجيعاً، ولم تعد هناك معدلات فائدة منخفضة تدفع للسعي إلى الحصول على تقييمات عالية وتمويل مرتفع.

وقد تواجه شركات محافظ الأسهم الخاصة حالياً مزيداً من الصعوبات في الحصول على القروض وتحقيق الأرباح وسط التباطؤ الاقتصادي، وهناك مخاطر متزايدة بالفعل للتخلف عن سداد القروض الخاصة، والبيع بأسعار بخسة لجمع الأموال، وانخفاض التقييمات.

ومع ارتباط التمويل الخاص بالنظام المالي الأشمل، فإن أي تداعيات محتملة قد يخلف وراءه تأثيرات واسعة النطاق. وفي ضوء ذلك، أعلنت هيئة مراقبة الاستقرار المالي العالمية عن إجراء تحقيق في موضوع الرافعة المالية لصناديق التحوط، والتي غالباً ما تمتلك أصولاً خاصة. إن التقييمات تتطلب تدقيقاً خاصاً. وعادة ما يتم تقييم الأصول الخاصة على أساس ربع سنوي، مما يعني أن التصحيحات الحادة في السوق لا تطالها بالتأثير إلا في فترات لاحقة.

ويتمتع مديرو الصناديق بقدر من حرية التصرف في تسعير أصولهم، إذ لا يخضع ما لديهم من ممتلكات للتقلبات اليومية للمشاعر المسيطرة على الأسواق العامة، كما هي الحال مع الأصول المدرجة.

وفي نهاية المطاف، فإن تقييم الشركات الناشئة غير التقليدية يستلزم بعض التروي في الحكم، غير أن هذه المرونة يمكنها تحفيز مديري الصناديق على الإفراط في تقديم نتائج وردية، بما في ذلك المبالغة في تقدير القيم والتقليل من حجم المخاطر، وهو ما اصطلح على تسميته بشكل ساخر ((عملية غسيل للتقلبات)). وفي حين أن مدى انتشار هذا النموذج غير واضح حتى الآن، فلا تزال هناك مخاوف من الرفع غير الواقعي لتقييمات الصناديق الخاصة مقارنة بالأصول المدرجة في البورصة.

وقد تعني التصحيحات الحالية انخفاضاً كبيراً للعائدات. ومع هذا، تتمتع الصناعة بقواعد ومعايير للتقييمات مطبقةٌ بالفعل، بل وتقاس أفضل الممارسات وفقاً للمبادئ التوجيهية الدولية لتقييم الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري. وتطلب اللوائح الأوروبية أيضاً إجراء عمليات تدقيق سنوية لمنهجيات التقييم، إلى جانب التقييمات ربع السنوية.

من ناحية أخرى، استجابت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية مؤخراً للمخاوف بإصدار أوامرها إلى الصناديق بإعلان إفصاحات أكثر شمولاً لمستثمريها. ومع هذا، يجب على الهيئات التنظيمية أن تطور فهماً أعمق للمخاطر التي تكتنف أسواق رأس المال الخاص بصورة أفضل، فالافتقار إلى الوضوح بشأن طبيعة ومدى عمليات التقييم الضعيفة يعني أن السلطات بحاجة إلى التأكد من مدى جودة تطبيق المعايير الحالية قبل أن تقرر ما إذا كانت تحتاج إلى التشديد أم لا.

وبالفعل، كانت الخطط التي وضعتها هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة لمراجعة عمليات حوكمة التقييم لدى مديري الصناديق موضع ترحيب. ويرى البعض أن المستثمرين المحنكين بالسوق الخاصة لا يحتاجون للحماية، لكن بالنظر إلى العواقب النظامية المحتملة، فإن الإصرار على تعزيز الشفافية سواء في أسواق رأس المال الخاص أو عبر القطاع غير المصرفي بصورة عامة، يشكل ضرورة أساسية.

إن أسواق رأس المال الخاص تدعم النمو الاقتصادي من خلال توفير التمويل طويل الأجل. لذلك، من الضروري أن تتجنب المساعي لتشخيص وتخفيف مخاطر التقييم بالقطاع الإفراط في التوجيه أو ارتفاع التكاليف بلا داع. ودائماً ما تنطوي عملية تسعير الأصول غير المدرجة على اختلافات تفسيرية وبعض الاختلاف عن الأسواق العامة لكن هذا لا ينبغي أن يطلق العنان لمديري الصناديق لتجاهل الواقع. قد يكون التعتيم سمة من سمات الأسواق الخاصة، لكنه لا يمكن أن تتحول إلى خلل ينشر العدوى في النظام المالي الأشمل.