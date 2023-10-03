«دي بي ورلد ياريمجا» في تركيا تبتكر حل شحن «السيارات في الحاويات»

قدمت شركة ((دي بي ورلد ياريمجا)) في تركيا، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد))، حل الشحن المبتكر؛ ((السيارات في الحاويات))، والذي ساهم في الحد من أزمة سلسلة توريد السيارات في المنطقة، وإدخال آلاف السيارات إلى تركيا.

ونتيجة للطلب المتزايد في سوق السيارات المزدهر، أدى ازدحام الموانئ التركية إلى تأخيرات كبيرة في تسليم المركبات الجديدة؛ حيث شهدت تركيا في الآونة الأخيرة طفرة في مبيعات السيارات وصلت إلى بيع 110 آلاف سيارة في شهر يونيو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 37.5 % على أساس سنوي، وفقاً لبيانات جمعية موزعي السيارات والنقل (ODMD).

ولم تتمكن شركات تصنيع السيارات من تسليم مبيعاتها في الوقت المناسب نتيجة للاعتماد على حلول الاستيراد والشحن التقليدية باستخدام سفن الدحرجة، والتي تواجه تأخيرات كبيرة بسبب الازدحام في موانئ الشحن بالدحرجة. الأمر الذي فرض على المتعاملين الانتظار فترات أطول بكثير لاستلام سياراتهم الجديدة، وساهم بتضخم الأسعار في أسواق السيارات الجديدة والمستعملة.

وللمساعدة في إيجاد حل بديل يسهل دخول مزيد من السيارات إلى البلاد بسرعة أكبر، بدأت ((دي بي ورلد ياريمجا)) استيراد 10 آلاف مركبة عبر شحن سيارات الدفع الرباعي الجديدة من إنتاج شركة ((شيري أوتوموتيف)) الصينية في حاويات. وذلك يعني إمكانية تنزيل السيارات باستخدام الرافعات التقليدية في موانئ الرفع والتنزيل، من دون الحاجة إلى ميناء أو رصيف متخصص بشحن الدحرجة، الأمر الذي يضمن مزيداً من الكفاءة والمرونة في عمليات السوق.

وزادت الجدوى بالاعتماد على هذا الحل المبتكر، مع قيام ((دي بي ورلد ياريمجا)) وشركة ((شيري أوتوموتيف)) بتنفيذ رفوف مصممة خصيصاً لزيادة السعة في الحاويات، عن طريق تحميل ثلاث سيارات دفع رباعي في كل حاوية بدلاً من اثنتين، مما ساهم في تحسين كفاءة تكلفة نقل المركبات من الصين إلى تركيا.

وقال راشد عبدالله، المدير التنفيذي والمدير العام لـ((دي بي ورلد أوروبا)): ((عندما نصف مجموعة موانئ دبي العالمية، فإننا نقدمها للعالم باعتبارها عامل تمكين تجاري ذكي عالمي)).

على صعيد آخر، حصلت مجموعة موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد))، على الجائزة الذهبية في فئة برنامج الاستدامة البيئية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الاستدامة الخليجية 2023، تقديراً لجهودها في تمكين التحول المستدام من خلال برنامجها الخاص بالطاقة الشمسية.

ر